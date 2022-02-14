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Osman Karagöz'den Pucca takma adıyla tanınan eski eşi Pınar Işık'e 'İyi ki boşamışım' çelengi

14.02.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pucca adıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık, 2019 yılında oyuncu Osman Karagöz ile boşandı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ikili 14 Şubat sevgililer günü için yaptığı paylaşımla güldürdü. Pucca boşandığı eşi Osman Karagöz'e "Çok şükür iyi ki seni boşamışım" yazılı çelenk gönderdi.

Osman Karagöz'den Pucca takma adıyla tanınan eski eşi Pınar Işık'e 'İyi ki boşamışım' çelengi

Sosyal medya paylaşımları yoğun ilgi gören Pucca ve eski eşi Serhat Osman Karagöz, yine dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi. 14 Şubat nedeniyle eski eşine çelenk yollayan Pucca'ya Serhat Osman Karagöz'den yanıt gecikmedi.

İYİ Kİ SENİ BOŞAMIŞIM NOTLU ÇELENK

Pucca, ayrıldığı eşiSerhat Osman Karagöz'e 14 Şubat Sevgililer Günü için Çok Şükür İyi ki Seni Boşamışım" notlu çelenk gönderdi. Karagöz yanıt olarak sosyal medya hesabından, "Tamam da çelenk de göndermezsin be. Öldüm sandım Mahalle cenazem var sandı." ifadesine yer verdi.

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OSMAN KARAGÖZ BOŞANMAK İSTEMİYORDU

Osman Karagöz boşanma davasının devam ettiği dönem eşi Selen Pınar Işık'tan boşanmak istemediği şu sözlerle duyurdu, "Ya hacı biliyorum ben çok iyi bir adam olamadım. Bu konuşmalara nereden başlanır onu da pek çözemiyorum ama bekarken hayatımın kendi içinde en kaybolduğu anda evlendi. Düzenli hayata ayak uydurmam ilk başlarda zaman aldı ya evden çıkmadım ya sosyal oldum ya da çok sosyal olup saçmaladım ortasını bulamadım daha doğrusu. "Ben karımı seviyorum ve düzeleceğini biliyorum bu durumun. Biz seninle daha ne yollar aşacağız, başındayız daha dur. Ben ilk sınavda kağıdıma bakabilir miyim aptallığını yapmış olabilirim. Depresyonu anlamadım, değişimine ayak uyduramadım, korktum. Bunu da atlatırız, İllet, cazgır, inatçı bir kadın olmana rağmen ben seni böyle seviyorum." dedi.

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