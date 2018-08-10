Osman Müftüoğlu açıkladı: Karpuzun beyaz kısmı Viagra'dan da etkili

Hürriyet yazarı Dr. Osman Müftüoğlu, karpuzun beyaz kısmının Viagra’dan da etkili doğal bir cinsellik ilacı olduğunu belirtti.



Karpuzun mükemmel bir yaz meyvesi olduğunun altını çizen Dr. Müftüoğlu, karpuzun beyaz kısımlarının yüksek oranda sitrülin içerdiğini söylüyor. Bu sitrülin maddesi ise viagradan kat kat daha etkili doğal bir cinsellik ilacı.



Dr. Mügtüoğlu: "Sitrülin vücuda girdiğinde, biraz önce bahsettiğim karpuz çekirdeğinde bulunan ve cinsel gücü artırdığı bilinen arjinin maddesine dönüşür" diyor.

Müftüoğlu, "Arjinin damar duvarında daha fazla nitrik oksit üretilmesini sağlayarak cinsel gücü artırıcı ilaçlar gibi etki eder.

Erkekler karpuzun bu beyaz bölümlerinden en az reçeteli ilaçlar kadar faydalanabilecekken, maalesef biz onları ineklere, eşeklere yediriyoruz" şeklinde açıklamasına devam ediyor.

Peki karpuzun diğer faydaları nelerdir?

Yüksek miktarda A ve C vitamini içerir. A vitamini ise cildin kırışmasını önler.

Kan basıncını düzenler.

İçerisinde bulunan likopen kemik sağlığını korur.

Vücudun ihtiyacı olan kalsiyum ve potasyum ihtiyacını karşılar.

C vitamini açısından zengin olan karpuz, kanser hücrelerine karşı koruyucudur.

İdrar söktürücü etkisi vardır.

Karpuz, böbrekleri temizleyerek, astım, kalp ve damar tıkanıklığı, diyabet, kolon kanseri ve kireçlenme gibi hastalıklara iyi gelir.