Osman Pazarlama filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Osman Pazarlama nerede çekildi?

Osman Pazarlama filmi 2016 yılında vizyona girmiştir. Filmin senaryosu Şahan Gökbakar ve Tolga Gökbakar'a aittir. Osman Pazarlama filminde şarkıcı Demet Akalın ile eşi Okan Kurt gibi ünlü isimler de yer aldı. İşte Osman Pazarlama filmine dair merak edilen soruların yanıtları...

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakar’ın yazdığı Osman Pazarlama’nın yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturdu. Osman Pazarlama filminin kurgu aşaması İstanbul’da gerçekleştirildi. Yapımın post prodüksiyonu Almanya’da yaptırıldı.

OSMAN PAZARLAMA KONUSU NEDİR?

Osman Pazarlama filminde, Osman Şaşmaz, aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir işadamı olabilmeyi hedeflemektedir. Osman'ın bu uğurda verdiği mücadele kahkaha tufanı koparacak. Filmin konusu şöyle: İstanbul'un orta halli mahallelerinden birinde yaşayan Osman Şaşmaz, bir yandan Uzakdoğu'dan getirdiği ürünleri satmaya çalışırken, diğer yandan da patenti ve icadı kendisine ait patlamaya hazır ürünlere yatırımcı bulup zengin olmaya çalışan bir girişimcidir. Osman, sevdiği kızın babasına kendini kanıtlama hırsıyla türlü türlü maceralara atılır.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Osman Pazarlama filmi oyuncu kadrosu;

Şahan Gökbakar, Selim Akgül, Esra Balıkçı, Yurtşen Fidan, Gizem İnceoğlu, Liberat Niyoyandika, Tahsin Tonkuş, Feriştah Senem Yıldırım, Tahsin Yıldırım, Şükran Çağman, Demet Akalın ve Okan Kurt

