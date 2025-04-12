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Osman Zeki Korkmaz: "Kendimize koyduğumuz hedef bize biraz ağır geldi"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.04.2025 23:20
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, son iki maçta üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadıklarına vurgu yaparak, "Sanki kendi içsel olarak zihinlerimizde, grup olarak kendi kendimize koyduğumuz hedef bize biraz ağır geldi. Bu ağırlığın altında da üretkenliğimiz azaldı" dedi.

Osman Zeki Korkmaz: "Kendimize koyduğumuz hedef bize biraz ağır geldi"

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’ne 2-0 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Iğdır maçının 2. yarısı ve bu maçının tamamı aynı şekilde oynandı. Top bizde, rakip yarı sahadayız.

Fakat sonuca yönelik hamle yapmaya geldiğinde, 140-150 dakikadır üretkenliğimizde bir sıkıntı var. Aslında atletik olarak, sahaya yerleşim olarak bir sıkıntı yok. Fakat üretkenlik konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Sanki kendi içsel olarak zihinlerimizde, grup olarak kendi kendimize koyduğumuz hedef bize biraz ağır geldi.

Bu ağırlığın altında da üretkenliğimiz azaldı. Hareketlerimiz yavaşladı. Daha fazla zihnimizde felaket senaryosu yazmamıza gerek yok. Bunu bir yerde bırakmamız gerekiyor. Önümüzde önemli maçlar var. Üstesinden gelebileceğimiz bir problemle karşı karşıyayız. En kısa zamanda kendi gerçeğimize dönmemiz lazım. Bunu da yapabileceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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