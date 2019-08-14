YEMEK

Osmaniye'de düğün yemeklerinin vazgeçilmezi sarma ve dolma

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde düğün yemeği geleneği hala devam ediyor. Hazır yemek sektörünün yaygınlaşmasıyla yavaş yavaş azalan imece usulü yapılan düğün yemekleri hala yaşatılmaya çalışılıyor. İlçedeki kadınlar, imece usulü bir araya gelerek yüksük çorbası, dövme pilavı , dolma sarma gibi çeşitli düğün yemekleri hazırlayıp misafirlerine ikram ediyorlar.

Osmaniye'de düğün yemeklerinin vazgeçilmezi sarma ve dolma

Düğün yemeği olarak en çok rağbet gören yemeklerin başında ise dev kazanlarda odun ateşinde pişirilerek hazırlanan patlıcan ve biberle yapılan dolma ve asma yaprağı veya lahana ile yapılan sarmalar geliyor.

YEMEKLER İMECE USULÜ HAZIRLANIYOR

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Bu yemeklerin en büyük özelliği ise kadınların birbirine yardım etmesiyle yapılması ve odun ateşinde pişirilmesi olarak bilinmekte. Gençliğinden beri düğün yemekleri için komşularına yardıma giden 80 yaşındaki Halime Ağsubaşı, kadınlara yaptığı desteklerle örnek oluyor.

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Çoğu yerde düğün sahiplerinin artık yemek şirketleri ile anlaşarak bu işi çözdüklerini belirten Halime Ağsubaşı, "Bizim buralarda hala düğün yemekleri yapılıyor. Bu yemeğin tadını inanın hiç bir yerde bulamazsınız. Yufka ekmek, yanında dolma ve sarma ve cacık. Zahmetli olmasının yanında çok lezzetli olan bu yemeklere kim hayır diyebilir ki" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
düğün yemekleri yöresel yemekler

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