Osmaniye’de kaldırım işgali 1 Şubat’tan itibaren sona eriyor

Osmaniye’de meclis kararıyla 1 Şubat itibariyle yeni kent düzeni uygulamasına geçilecek.

Osmaniyeli vatandaşların daha rahat ve ergonomik bir kentte yaşamaları için kaldırım işgalleri başta olmak üzere alınan bir dizi kararlar 1 Şubat’tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Mecliste grubu bulunan her siyasi partiden 2 üyenin bulunduğu komisyonun çalışmaları neticesinde belediye meclisinde oy birliği ile kabul edilen Osmaniye ve Osmaniyelilerin yararına tarihi nitelikteki kararları içeren bilgilendirme broşürleri esnafa dağıtıldı.

Osmaniye Belediyesi tarafından “Birlikte Yaşıyoruz Birlikte Aşıyoruz” sloganıyla uygulanmaya başlanacak olan yeni kent düzeni uygulama tedbirlerine uyulması gerektiği ve daha rahat ve ergonomik bir kentte yaşamak için tüm vatandaşlardan ve esnaftan destek beklendiği belirtildi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında denetimlerin ve cezai işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

Uygulamada kesin kararlı olduklarını belirten Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Şehrimiz ve değerli hemşerilerimizin yararına olacağına inandığımız bu kararları 1 Şubat’tan itibaren uygulamaya başlayacağız. Ocak ayının son gününe kadar siz kıymetli hemşerilerimizi konu ile ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. 1 Şubat itibariyle kesin olarak uygulanmaya başlanacak olan bu önemli kararlar ile ilgili tüm hemşerilerimizin ve esnaflarımızın bizlerden desteklerini esirgemeyeceğine ve yardımcı olacaklarına inanıyorum” dedi.

Osmaniye’de 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girecek kararlar şöyle sıralanıyor:

"Yaya yolu üzerine teşhir, satış ve reklam amaçlı veya herhangi bir nedenle ürün veya malzeme çıkarılmayacak.

Reklam amaçlı, tabela, flama, bayrak vb. Malzemeler yaya yoluna veya yola konulmayacak.

Dondurma dolabı, meşrubat dolabı, stant gibi unsurlar, iş yeri sınırına çekilecek, kendi sınırı dışına taşmayacak.

İş yerindeki sabit vitrin veya satış standı gibi elemanların çıkıntısı, iş yeri sınırına çekilecek.

Paspas, süpürge, çöp tenekesi, duba gibi malzemeler, her ne amaçla olursa olsun yaya yolu veya yol üzerine konulmayacak.

Bisiklet, motosiklet, araba gibi motorlu-motorsuz taşıtlar, yaya yolu üzerine konmayacak bunlar için tasarlanan park yerleri kullanılacak.

Herhangi bir iş yerine gelen mallar, yaya yolu üzerinde bekletilmeyecek, iş yeri içine alınacak.

Yaya yolunda yaya geçişlerini zorlaştıran büfeler, daha uygun yerlere nakledilecek.

İş yeri önüne yada kaldırımın herhangi bir kısmına veya yol üzerine masa, sandalye, tabure, sehpa gibi malzemeler çıkarılmayacak, gölgelendirme amaçlı şemsiyeler kullanılmayacak.

Market alışveriş arabaları iş yeri içine alınacak, yaya yolu veya yol üzerine konulmayacak.

Geri dönüşüme gidecek olan karton, kağıt, plastik gibi malzemeler, yaya yoluna çıkarılmayacak, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılacak.

Kaldırım üzerinde yaya yolunu engelleyen, diğer kamu kurum ve kuruluşların trafo, pano, kutu gibi unsurların daha uygun yere alınması için, söz konusu kurum ve kuruluşlara tebligat yapılacak.

Kamu yararı dışında kalan reklam ve teşhir amaçlı her türlü stantlar, yaya yolu üzerine konulmayacak.

İş yeri önünde yapılan sundurmalara, herhangi bir ürün ve eşya asılmayacak.

Bayramlarda ve Ramazan ayı gibi özel günlerde belediyenin izni alınarak müsaade sağlanacak.

Çin lokantası diye tabir edilen kebapçılar ve tablacı esnafı bir yerde toplanacak.

Ayakkabı boyacıları için düzenleme yapılacak.

Tabelalar için bir standart oluşturulacak.

Semt pazarları ile ilgili düzenleme çalışmaları yapılacak.

Tüm bu alınan kararlara riayet etmeyenler hakkında gerekli her türlü yasal işlem uygulanacak.

Otopark ve parkomat uygulamaları belediye tarafından uygulanacak."