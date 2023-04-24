Osmaniye'de liselilerin ürettiği elektrikli araç "Pars 2023", TEKNOFEST'te yarışacak

Lise öğrencileri, matematik öğretmeni ve takım danışmanı Ali İhsan Dariga koordinesinde 5 ayda üretimini tamamladıkları "Pars 2023" isimli elektrikli araçla, TÜBİTAK yerleşkesinde 25-29 Nisan'da yapılacak finallere katılmaya hak kazandı.

Dariga, AA muhabirine, öğrencilerinin ilk aşamaları geçip finallere kaldığını belirterek, araç hakkında bilgi verdi.

Okul yerleşkesinde kurulan atölyede aracın 5 ayda tamamlandığını ve araçta 3 kilovatlık elektrikli motor kullanıldığını belirten Dariga, "Öğrencilerimizin atölye ortamına alışmasını ve birlikte çalışmalarını sağlamak adına yarışmayı önemsiyoruz. Bu anlamda yaptığımız çalışmada, aracımız 72 volt bataryaya sahip. Batarya ömrü yaklaşık 10 yıl. Bu süreçte hiçbir sıkıntı çıkarmıyor. Yarışma standartları gereği 56 kilometre hıza ulaşıyor." diye konuştu.

Dariga, yarışmada hedefin belirlenen parkuru en az enerjiyle tamamlamak olduğunu kaydetti.

Öğrencilerinin yarışmada başarılı olacağına inandığını ifade eden Dariga, "Bu tür araçların lise öğrencileri tarafından yapılması muhteşem bir şey. Tabii ki yerli ve milli aracımız TOGG da bizi heyecanlandırdı ve daha da güç verdi. Umarım aracımızla başarılı bir sonuç elde ederiz." dedi.

"BİR ŞEY ÜRETMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Lise 11. sınıf öğrencisi Abdullah Yılmaz, arkadaşlarıyla 5 ayda güzel bir araç yaptıklarını ifade etti.

Takım arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir şey üretmek, bir şey ortaya çıkartmak çok güzel bir duygu. Takım arkadaşlarımızla çok uyumlu çalıştık. Hoş bir araç oldu. Biz yaptığımızdan memnunuz. Yarışmadaki hedefimiz derece yapmak ama öncelikli olarak tecrübe kazanmak, bu işleri öğrenmek, atölye ortamına alışmak ve arkadaşlarımızla çalışma duygusunu geliştirmek."

Lise 11. sınıf öğrencisi ve aracın sürücüsü Abdullah Yusuf Uyduran da mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Yarışmadan başarıyla döneceklerine inandığını vurgulayan Uyduran, şunları kaydetti:

"Ortaya böyle bir araç çıkarmak, böyle bir şey inşa etmek güzel bir duygu. Çok kolay süreçlerden geçmedik. Zorluydu. Zahmet verdik, emek verdik, ter akıttık. Yarışmada teknik kontrolleri geçersek derece elde edeceğimize inanıyorum. İleride TOGG'un fabrikasında çalışmak isterim. Ben daha çok tasarımla, dış grafikle ilgilendiğim için bir otomotiv sektöründe grafik tasarım bölümünde görev almak isterim. Umarım başarılı olurum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim."

