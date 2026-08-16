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Osmanlı arşivinden çıktı: Erzurum'un sırrı 171 sene sonra çözüldü!

Araştırmacı Taner Özdemir'in Osmanlı Devlet Arşivleri'nde ulaştığı 1855 tarihli belge, Kırım Harbi'nin en çetin günlerinde Erzurum'un devlet nazarındaki stratejik önemini ve Erzurum Valisi Feyzullah Paşa'nın fedakârlığını gözler önüne serdi.

Osmanlı arşivinden çıktı: Erzurum'un sırrı 171 sene sonra çözüldü!

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, Osmanlı Devlet Arşivleri'nde yürüttüğü araştırmalar sırasında Erzurum tarihine ışık tutan önemli bir belgeyi gün yüzüne çıkardı. 29 Haziran 1855 tarihli resmî belgede, Rus ordusunun Kars'a kadar ilerlediği kritik günlerde Erzurum Valisi Feyzullah Paşa'nın gösterdiği üstün gayret ve hizmetler nedeniyle taltif edilmesinin teklif edildiği görülüyor.

Osmanlı arşivinden çıktı: Erzurum un sırrı 171 sene sonra çözüldü! 1

SAVAŞIN GÖLGESİNDEKİ ERZURUM

Kırım Harbi'nin en kritik safhalarından birinde Rus ordusunun Kars'a yönelmesi, Erzurum'u doğrudan tehdit eden gelişmelerin başında geliyordu. Osmanlı Devleti, doğu sınırının güvenliği açısından büyük önem taşıyan Erzurum'un savunmasına özel hassasiyet gösterirken, şehirde görev yapan idareciler de olağanüstü bir gayret ortaya koydu. Osmanlı Devlet Arşivleri'nde yer alan belge, Erzurum'un yalnızca askerî bir üs olarak değil, devletin doğudaki en önemli idarî merkezlerinden biri olarak görüldüğünü açıkça ortaya koyuyor.

Osmanlı arşivinden çıktı: Erzurum un sırrı 171 sene sonra çözüldü! 2

FEYZULLAH PAŞA'NIN HİZMETLERİ DEVLET TARAFINDAN TAKDİR EDİLDİ

Taner Özdemir'in ulaştığı belgede, Erzurum Valisi Feyzullah Paşa'nın savaş döneminde gösterdiği fedakârlık ve başarılı yönetim anlayışının İstanbul tarafından takdir edildiği belirtiliyor. Belgede, Paşa'nın üstün hizmetleri dolayısıyla ödüllendirilmesi için resmî teklif hazırlanması, Osmanlı Devleti'nin başarılı devlet adamlarını savaş şartlarında dahi unutmadığını gösteriyor. Araştırmayı değerlendiren Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, belgenin Erzurum tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: "Bu belge yalnızca bir taltif kaydı değildir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin Erzurum'a verdiği önemin resmî bir göstergesidir. Rus tehdidinin en yoğun olduğu dönemde Erzurum'un güçlü bir şekilde ayakta tutulması için görev yapan yöneticilerin emekleri devlet tarafından karşılıksız bırakılmamıştır. Bu vesika, Erzurum'un Osmanlı savunma sistemindeki stratejik konumunu belgeleyen önemli kaynaklardan biridir."

Osmanlı arşivinden çıktı: Erzurum un sırrı 171 sene sonra çözüldü! 3

ARŞİVLERDEN YENİ TARİHÎ KEŞİFLER ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Taner Özdemir'in Osmanlı Devlet Arşivleri'nde sürdürdüğü çalışmalar, Erzurum'un bilinmeyen tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Daha önce de şehrin sosyal, kültürel ve askerî geçmişine ilişkin çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşan Özdemir'in son araştırması, Osmanlı'nın Erzurum'a verdiği değerin sadece sözde değil, resmî belgelerle de kayıt altına alındığını bir kez daha ortaya koyuyor. 1855 tarihli bu belge, Erzurum'un Kırım Harbi yıllarında üstlendiği kritik rolü ve devletin şehre verdiği stratejik önemi gözler önüne sererken, Osmanlı Devleti'nin başarılı yöneticileri ödüllendirme anlayışını da tarihî bir vesika ile belgeleyen önemli kaynaklar arasında yerini alıyor.

Osmanlı arşivinden çıktı: Erzurum un sırrı 171 sene sonra çözüldü! 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Erzurum osmanlı
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