YEMEK

Osmanlı'dan miras lezzet Kilis tava iftarın en çok tüketileni oldu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.05.2019 09:14 | Son Güncelleme

Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitlerinin başında geliyor.

Osmanlı'dan miras lezzet Kilis tava iftarın en çok tüketileni oldu

Et tüketiminin en fazla olduğu illerin başında gelen Kilis’te, yöresel olarak kasaplarda yapılan Kilis tava isimli yemek iftar sofralarını süslüyor. Yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitlerinin başında geliyor. Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok etin tüketildiği kent olan Kilis’te iftar sofralarının vazgeçilmezi ise etle yapılan Kilis tava oluyor.

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Kilisli Kasapçı İzzet Canözer, Ramazan’da işlerde artış yaşandığını ifade ederek "Kilis tavası Kilis’e özgü bir yemektir. Kilis tavası koyun etinden yapılır, eti kendi yanında olması lazım içerisinde kullanılan malzemenin yeşil biber, kırmızı biber, çok az miktarda kuru soğan çekiyoruz. Baharat olarak, tuz ve karabiber kullanıyoruz. Bu malzemeler zırhla çekildikten sonra tepside, patates veya patlıcan üzerine yaydıktan sonra, süsleme olarak da domates. Biber, soğan koyup sonra taş fırına gönderiyoruz. Ramazanda yoğun bir talep var. Yabancı şehirler ile ülkelerden gelenlerde Kilis Tavasını çok beğeniyorlar” diye konuştu.

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Fırınlarda yoğunluk yaşanıyor

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Hazırlanan Kilis tavası 200-300 derece sıcaklıktaki pide fırınlarında pişirildikten sonra tüketilmeye hazır hale geliyor. Kilisli fırıncılar, Ramazan dolayısıyla Kilis tavasının pişirilmesi nedeniyle fırınlarda yoğunluk yaşandığını ifade etti.

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