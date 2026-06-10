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Osmanlı döneminden kalmıştı, yüzyıllık miras resmen çürüyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Yolçatı köyündeki tarihi Lale (Zai) Paşa Hanı, yıllardır bakımsız kalması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Osmanlı döneminden kalmıştı, yüzyıllık miras resmen çürüyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Osmanlı dönemine ait önemli yapılardan biri olarak gösterilen hanın büyük bölümü harap halde. Kaynaklarda Zal Paşa Hanı veya Kohoz Hanı olarak da anılan yapının 16. yüzyılın ikinci yarısında Zal Paşa tarafından yaptırıldığı belirtiliyor.

Osmanlı döneminden kalmıştı, yüzyıllık miras resmen çürüyor 1

Hanın giriş bölümünün büyük ölçüde yıkıldığı, günümüze yalnızca bazı duvar kalıntılarının ulaşabiliyor. Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerindeki tarihi yapı geçmişte kervanların konaklama noktalarından biri olarak hizmet verirken, bugün ise atıl durumda bulunuyor.

Osmanlı döneminden kalmıştı, yüzyıllık miras resmen çürüyor 2

"KORUNMASI GEREKİYOR"

Köy Muhtarı Maşallah Bozkır, tarihi hanın restorasyon kapsamına alınarak, turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar da Van Gölü Havzası'ndaki kültürel mirasın korunmasının hem tarih bilinci hem de bölge turizmi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Osmanlı döneminden kalmıştı, yüzyıllık miras resmen çürüyor 3

Tarihi dokusuyla bölgenin önemli kültür varlıklarından biri olan Lale Paşa Hanı'nın yeniden ayağa kaldırılması, hem gelecek kuşaklara aktarılması hem de Adilcevaz'ın kültür turizmine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

Osmanlı döneminden kalmıştı, yüzyıllık miras resmen çürüyor 4

Osmanlı döneminden kalmıştı, yüzyıllık miras resmen çürüyor 5

Osmanlı döneminden kalmıştı, yüzyıllık miras resmen çürüyor 6

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Han osmanlı
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