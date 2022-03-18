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Osmanlı mutfağından bir tarif: Mutancana! Mutancana nasıl yapılır, malzemeleri neler?

18.03.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı mutfağından gelen bir lezzet olan mutancanayı evinizde deneyebilirsiniz. Tadanlara lezzet şöleni yaşatacak mutancana kuru kayısı, kuzu eti, sumak, mürdüm eriği gibi malzemelerden hazırlanıyor. İşte mutancana malzemeleri ve tarifi...

Osmanlı mutfağından bir tarif: Mutancana! Mutancana nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Mutancana favori yemeğiniz olmaya aday. Mutancanayı hazırlarken etin orta yağlı olması gerekiyor. Eğer et buzluktaysa önceden çıkarın ve çözünmesini bekleyin. Bu tarifin birçok püf noktası bulunuyor. İşte mutancana malzemeleri ve tarifi...

KUZU MUTANCANA MALZEMELERİ NELER?

800 gr kuzu eti
2 yemek kaşığı tereyağı
50 gr soyulmuş iç badem
50 gr kuru kayısı
2 çay kaşığı sumak
30 gr razaki üzüm
2 su bardağı ılık su
50 gr kuru incir
50 gr kurutulmuş mürdüm eriği
2 yemek kaşığı bal
100 gr arpacık soğan
Tuz

Osmanlı mutfağından bir tarif: Mutancana! Mutancana nasıl yapılır, malzemeleri neler?

KUZU MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Kuzu mutancana bol malzemeden hazırlanıyor. Tereyağını tencerede eritin ve et ekleyin. Suyunu çekene dek ara ara karıştırın, kavurmayı sürdürün. Küçük doğranan soğanları ilave edin ve 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Sonrasında ılık suyu ilave edin ve kısık ateşte 45 dakika pişirin. Ufak doğranmış soğanları ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun. Ilık suyu ilave edip kısık ateşte 45 dakika pişirin.

Üzüm, mürdüm eriği, bal ve tuzu ilave edin ve 5 dakika daha pişirin. Başka bir tavada sıcak suda haşlanmış badem, jülyen doğranmış incir ve kayısıyı soteleyin. Üst kısmını kekik ile süsleyin. Kuzu mutancanayı, pirinç pilavı ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

KUZU MUTANCANA PÜF NOKTASI NEDİR?

Kuzu mutancananın bir porsiyonu 340 kaloriye denk geliyor. İçerisinde lif barındırdığı için ölçülü tüketimi tavsiye ediliyor.

Bu yemeği hazırlarken eti pişirmeden evvel oda sıcaklığında bir müddet dinlendirirseniz lezzeti artar. Kuru meyve ve kuzu etini ayrı kaplarda pişirmeniz önerilir. Servisten önce birleştirip karıştırabilirsiniz.

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