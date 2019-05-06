Osmanlı'nın en özel Ramazan lezzeti: Paça böreği

İftarda sofralarınızı süsleyecek son derece farklı bir Osmanlı yemeği ile karşınızdayız. Paçanın çorbasını içmeye alışkınız ancak ya böreği? İşte tadına doyum olmayan Osmanlı dönemine ait en lezzetli börek.

Malzemeler:

2 adet koyun paçası

50 gram tereyağı

250 ml soda

100 gram tereyağı (hamuru için)

2 yumurta

250 gram un

Temizlenmiş paçaları tencereye alın ve üzerine su ekleyerek yumuşayana kadar pişirin.

Paça piştikten sonra etleri tiftikleyin ya da küçük küçük doğrayın.

100 gram tereyağını eritin. Yağ ılıdıktan sonra soda, tereyağı ve yumurtaları derin bir kapta çırpın.

İyice karıştırdıktan sonra unu ilave edin. Karışımı hamur haline getirin ve iki topak halinde ayırın.

Hamur bezelerini hazır yufka gibi ince olacak şekilde açın.

50 gram tereyağını eritip, ılık halde kullanın.

Açtığınız hamurun üzerine tereyağından bir miktar sürün. Paça etlerini hamurun üzerine dağıtın. Diğer yufkayı da aynı incelikte açın ve etlerin üzerini örtün. Kalan tereyağını hamurun üzerinde gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun



