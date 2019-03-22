Osmanlı'nın padişah ilacı olarak biliniyor! İşte demirhindi şerbetinin faydaları

Sıcak ülkelerde yetişen demirhindi meyvesi, özellikle Hindistan'da bolca bulunur. Mayhoş bir tadı olan meyvenin genellikle şerbeti yapılarak tüketilir. Şerbetinin yanı sıra reçeli de tercih edilenler arasındadır.

Osmanlı'dan günümüze kalan bu lezzet, tadı kadar şifasıyla da etkiliyor. Osmanlı padişahlarının şifa niyetine içtikleri demirhindi şerbeti, 40 çeşit baharattan hazırlanıyor ve bu şerbetin temelini demirhindi meyvesi oluşturuyor.

Yapımı son derece zahmetli olsa da lezzeti ve verdiği şifa buna değer. Şerbet, öncelikle yüksek ateşte, kaynadıktan sonra ise kısık ateşte toplam 6 saat kaynatılıyor. Şerbet ılıdıktan sonra içine doğal bal ilave ediliyor. 3 farklı aşamada hazırlanan şerbeti padişahların tercih etmesinin nedenleri ise;

Mide ve sindirim sorunlarıyla savaşıyor. Mide ekşimesine hızlı bir şekilde etki sağlar.

Romatizma ve kas ağrılarını hafifleterek vücut ağrılarını dindirir.

Soğuk algınlığıyla mücadele eder. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için tavsiye edilir.

Bağırsak parazitlerini yok eder.

İçindeki baharatlar sayesinde güçlü bir şekilde ağız kokusunu savar.

Kabızlığı giderir. Çünkü dışkıyı yumuşatma etkisi vardır.

Zihinsel ve bedensel yorgunluğun üstesinden gelir.