TREND

Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Giresun’da boş meydana konuştu

sesamos sesamos
HABER  | 19.01.2019 19:38 | Son Güncelleme

Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Giresun’da düzenlediği mitingde boş meydana konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart yerel seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partiler arasında bulunmayan Osmanlı Partisi'nin, bugün Giresun Atatürk Meydanı’nda yapılan mitingine az sayıda partili katıldı.

Konuşmasında Giresun’da çıkan bir parti olduklarını kaydeden Ünye, hemşehrilerinden destek istedi.

Evde manikür nasıl yapılır?

2

Miting alanının boş olmasına aldırmadan konuşan Ünye, yerel seçimlerde ise Giresun’da mevcut Belediye Başkanı Kerim Aksu’yu destekleyeceklerini söyledi.

Ünye’nin konuşmasının ardından sanatçı Ali Gedik, konseri ile miting sona erdi.

(İHA)


PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Polis her yerde onu arıyorPolis her yerde onu arıyor
'Tacize hayır' dediler! Takdir-teşekkürden oldular'Tacize hayır' dediler! Takdir-teşekkürden oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Ünye giresun miting

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma

Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma

Erdoğan 15 Temmuz'da alnından öpmüştü! Büyük jest

Erdoğan 15 Temmuz'da alnından öpmüştü! Büyük jest

'Eski Bakan market arabasını dolduramadı' haberine açıklama

'Eski Bakan market arabasını dolduramadı' haberine açıklama

Tam 7 yıl oldu! İşte son hali...

Tam 7 yıl oldu! İşte son hali...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Gözler oradaydı! Erdoğan ayakta alkışladı

Gözler oradaydı! Erdoğan ayakta alkışladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Hastaneyi çığlıklarıyla inletti! Karın ağrısı şikayetiyle gitti...

Hastaneyi çığlıklarıyla inletti! Karın ağrısı şikayetiyle gitti...

Ünlü ralliciden milyonluk kaza!

Ünlü ralliciden milyonluk kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sesleri duyan polisi aradı! Polis her yerde onu arıyor

Polis her yerde onu arıyor

Tacize tepki gösteren öğrencilere takdir ve teşekkür belgesi verilmedi

'Tacize hayır' dediler! Takdir-teşekkürden oldular

İnegöl'de sis kabusu! Görüş mesafesi sıfıra düştü

İnegöl'de sis kabusu! Görüş mesafesi sıfıra düştü

Gözler oradaydı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserini izledi

Gözler oradaydı! Erdoğan ayakta alkışladı

İstanbul'da 'karne' yoğunluğu! Trafik durma noktasında

Dışarı çıkmadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Doldu, taştı

8 yıllık esaret Türkiye sayesinde son buldu

8 yıllık esaret böyle bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.