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Osmanlı zamanından beri süre gelen bir gelenek: İmaret çorbası

20.01.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorba tarifleri çok eski yıllardan beri Türk mutfağında önemli bir yer kaplıyor. Ülkemizde her öğünde tüketilebilen çorbalar akşam yemeklerinin ve davetlerin de başlangıcını oluşturur. Lezzetli ve zengin içeriğe sahip lezzetli bir çorba ile yemeğe başlamak, sofradaki herkesi mutlu ediyor. Bolu'da öyle bir tarif var ki hem tarihi hem de lezzeti ile herkesi büyülüyor...

Osmanlı zamanından beri süre gelen bir gelenek: İmaret çorbası

Bolu'dan gelen imaret çorbası tarifi lezzetli içeriği ve görseli ile damaklarınızda unutulmaz bir tat bırakıyor. Osmanlı zamanında maddi durumu iyi olmayan kişilere yemek verilen yer anlamına gelen imaret ve aşevi geleneği, bir çorbasıyla da ünlü. Bolu'da yapılmaya devam edilen imaret çorbasını biz de çok merak ediyoruz. Özellikle kış aylarında çokça içilen imaret çorbasını evinizde hemen deneyebilirsiniz. Şimdi sizi imaret çorbası tarifinin tüm detayları ile baş başa bırakıyoruz!

İMARET ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 su bardağı süt

  • 1 çay bardağı su

  • 1 çay bardağı pirinç

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 soğan

  • 1 tatlı kaşığı nane

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 adet limon

  • Karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Sütü geniş bir tencerenin içerisine koyun ve kaynamaya bırakın.

  • Süt kaynarken pirinçleri bol su ile yıkayarak süzün.

  • Süt kaynamaya başlayınca tencereye süzdüğünüz pirinçleri ekleyin. Ocağın altını kısarak pişirmeye devam edin.

  • Soğanları küp küp olacak şekilde incecik doğrayın.

  • Bir tavanın içerisine sıvı yağ ekleyin ve soğanları hafif kahverengi olana kadar kavurun.

  • Kavrulan soğanları ocaktan alarak sütü kaynattığınız tencerenin içerisine ilave edin.

  • Derin bir kasenin içerisinde un ve yumurtayı bir fincan su ekleyerek karıştırın.

  • Tencerede pişmekte olan çorbanın suyundan iki yemek kaşığı kadar alarak un ve yumurta terbiyesine ekleyin.

  • Terbiyeyi çorbanın suyuyla birlikte iyice karıştırın ve yavaş yavaş çorbanın içerisine ilave edin.

  • Bu sırada çorbayı karıştırmaya devam edin.

  • Çorbayı bir süre daha pişirdikten sonra baharatlarını ekleyin ve son bir kez karıştırarak ocaktan alın.

  • Küçük bir sos tavasına tereyağını koyarak eritin. Tavanın içerisine pul biber ve naneyi ekleyerek kızdırın.

  • Pişen çorbayı servis kaselerine paylaştırın. Üzerine kızdırdığınız tereyağından gezdirerek sıcak olarak servis edin.


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