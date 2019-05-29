Osmanlıspor'da futbolcular soyunma odasında Osman Özköylü'ye saldırdı

Spor Toto 1. Lig play-off mücadelesinde sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşan Osmanlıspor'da bu maç öncesi yaşanan kadro dışı olayının parasal nedenler olduğu ortaya çıktı. Demirören Haber Ajansı (DHA) yaşanan sürecin perde arkasını araştırdı ve çok çarpıcı gerçeklere ulaştı. Osmanlıspor'da antrenmanı boykot eden ve Play-Off karşılaşması için Gazişehir Gaziantep deplasmanına gitmeme kararı alan bazı futbolcuların parasal isyanı olduğu öğrenildi. İkinci maç öncesi yönetim kurulu kararı ile kadro dışı kalan futbolcular Beykan Şimşek, Anıl Karaer, Galip Güzel ve ilk maçın devre arası teknik direktör Osman Özköylü'ye soyunma odasında saldıran ve hakaret eden Caner Arıcı olmuştu. Bu kaos ortamında Gazişehir Gaziantep ile Play-Off maçında karşılaşan Osmanlıspor turu geçemeyerek finale kalamamıştı. Osmanlıspor'da iki aylık dönemde yaşanan krizin süreçleri şu şekilde: 1- Sezon başından beri parasal sıkıntı içerisinde olan Osmanlıspor'da 23. hafta deplasmanda oynanan Abalı Denizlispor maçının 2-0 kazanılmasının ardından futbolcular teknik ekiple parasal sıkıntılara çözüm için toplantı yaptı ve ödemelerin yapılması istendi.

2- Teknik ekip Ankara'ya dönüşte yönetimle görüşerek destek ricasında bulunuldu ancak transfer taksitlerinin ortalama %70'i ödenen futbolcular, maç başı ve galibiyet primlerinin ödenmemesi üzerine futbolculardan bazıları para isyanı çıkardı. 3- Parasal huzursuzluklara rağmen Osmanlıspor Play-Off'a kaldı. Sonrasında başta Caner Arıcı olmak üzere Beykan Şimşek, Anıl Karaer ve Galip Güzel'in takım içerisinde huzursuzluk yaratarak maçlara ve idmana çıkmama mesajı verdiği öğrenildi. 4- Yönetim Play-Off öncesi 8'er maç başı ve 1'er galibiyet pirimi ödemesi yapmasına rağmen, Caner Arıcı ve bazı futbolcular paralarının tamamen ödenmesini istedi. 5- 22 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynanacak olan Gazişehir Gaziantep maçından 3 gün önce Caner Arıcı, Beykan Şimşek, Anıl Karaer, Galip Güzel ile toplam 8 isim idmana ve deplasmanda oynanacak maça gitmeme kararı alarak tesisleri terk etti. MELİH GÖKÇEK ÖDEME SÖZÜ VERDİ 6- Futbolcuların idmana çıkmama kararını öğrenen teknik ekip bir toplantı yaparak konuyu fahri başkan Melih Gökçek'e iletti. Gökçek, tesislere gelerek idmana çıkmayan ve boykot eden futbolcularla bir toplantı yaparak parasal sorunların çözüleceği garantisini verdi.