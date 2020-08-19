SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu

Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 19.08.2020 19:18 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını, 2020-2021 sezonunda mevcut kadro ve altyapı oyuncularıyla devam edileceğini duyurdu.

Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, mevcut borçlardan dolayı uygulanan transfer yasağını kaldırmak için 2 aydır yönetim kurulunun çaba harcadığı belirtilerek, "Gerekli finansmanın sağlanamamasından ötürü transfer yasağını kaldıramayan kulübümüz, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da elimizdeki mevcut kadro ve altyapıdan çıkarılacak gençlerle yoluna devam etme kararı almış bulunmaktadır." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Altay, Kadın futbol takımı kuruyorAltay, Kadın futbol takımı kuruyor
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kocaelispor'da meşaleli karşılama
Kocaelispor'da meşaleli karşılama
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Adana Demirspor'a rekor şampiyonluk primi
Adana Demirspor'a rekor şampiyonluk primi
TFF 2. Lig'e yükseldiler!
TFF 2. Lig'e yükseldiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu
Osmanlıspor'da transfer yasağı!
Altay, Kadın futbol takımı kuruyor
Altay, Kadın futbol takımı kuruyor
Akhisarspor kaleci Gökhan Değirmenci ile yollarını ayırdı
Akhisarspor'da ayrılık
Samsunspor’da Plumain’den 3 yıllık imza
Samsunspor’da flaş imza
Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar’dan Altay’a veda
Cenk Özkacar’dan Altay’a veda
Karşıyaka, Soner Tolungüç ile yeniden anlaştı
Karşıyaka'da yeni imza
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.