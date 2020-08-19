Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, mevcut borçlardan dolayı uygulanan transfer yasağını kaldırmak için 2 aydır yönetim kurulunun çaba harcadığı belirtilerek, "Gerekli finansmanın sağlanamamasından ötürü transfer yasağını kaldıramayan kulübümüz, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da elimizdeki mevcut kadro ve altyapıdan çıkarılacak gençlerle yoluna devam etme kararı almış bulunmaktadır." denildi.
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