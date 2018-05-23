Osmanlıspor'un değişmezi Serdar Gürler

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 2017-2018 sezonunda sergilediği performansla küme düşen Osmanlıspor'da, sahada en fazla kalan isim Serdar Gürler oldu. Toplamda 36 futbolcunun forma giydiği ekipte Serdar Gürler 2 bin 429 dakikayla en fazla süre alan futbolcu oldu. Başkent ekibinin Nijeryalı futbolcusu Aminu Umar 2 bin 340 dakikayla ikinci, Portekizli sol bek Tiago Pinto ise 2 bin 218 dakikayla üçüncü sırada yer aldı.
En golcü Serdar
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Osmanlıspor'un 49 golünün 12'sinde Serdar Gürler'in ismi yer aldı. Ligde bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a da çağrılan Serdar, 12 golle takımın en skorer ismi olmayı başardı. Gollerde 14 futbolcunun imzası bulunurken Musa Çağıran 8, Sokol Cikalleshi 6, Aminu Umar 5, Numan Çürüksu ve Adrien Regattin 3'er, Souleymane Doukara ve Mehmet Batdal 2'şer, Tiago Pinto, Andreas Maxsö, Ceyhun Gülselam, Özer Hurmacı, Payam Sadeghian ve Furkan Özçal birer gol kaydetti. Başkent ekibinin 2 golünü ise ligin ilk yarısında deplasmanda 4-3 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili futbolcu Joao Pereira kendi kalesine atmıştı.
Pinto sarardı
Osmanlıspor'un Portekizli sol bek oyuncusu Tiago Pinto 8 sarı kartla en fazla kart gören oyuncu oldu. Mor-sarılı ekipte Musa Çağıran 7, Numan Çürüksu ve Serdar Gürler 6'şar, Avdija Vrsajevic 5, Aminu Umar, Raheem Lawal ve Ceyhun Gülselam 4'er sarı kartla Pinto'nun ardından en çok kart gören oyuncular olarak sıralandı. Sezon başında takımda yer alan ve sonrasında başka takımlarda forma giyen Tugay Kacar ve Tonia Tisdell kırmızı kart gören 2 isim oldu. Ligin ilk haftasında yapılan Evkur Yeni Malatyaspor maçında Tonia Tisdell ve 3. haftadaki Kayserispor deplasmanında Tugay Kacar kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Osmanlısporlu futbolcular ligin ikinci yarısında kırmızı kart almadı.
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