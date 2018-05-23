Osmanlıspor'un değişmezi Serdar Gürler

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 2017-2018 sezonunda sergilediği performansla küme düşen Osmanlıspor'da, sahada en fazla kalan isim Serdar Gürler oldu. Toplamda 36 futbolcunun forma giydiği ekipte Serdar Gürler 2 bin 429 dakikayla en fazla süre alan futbolcu oldu. Başkent ekibinin Nijeryalı futbolcusu Aminu Umar 2 bin 340 dakikayla ikinci, Portekizli sol bek Tiago Pinto ise 2 bin 218 dakikayla üçüncü sırada yer aldı.

En golcü Serdar

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Osmanlıspor'un 49 golünün 12'sinde Serdar Gürler'in ismi yer aldı. Ligde bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a da çağrılan Serdar, 12 golle takımın en skorer ismi olmayı başardı. Gollerde 14 futbolcunun imzası bulunurken Musa Çağıran 8, Sokol Cikalleshi 6, Aminu Umar 5, Numan Çürüksu ve Adrien Regattin 3'er, Souleymane Doukara ve Mehmet Batdal 2'şer, Tiago Pinto, Andreas Maxsö, Ceyhun Gülselam, Özer Hurmacı, Payam Sadeghian ve Furkan Özçal birer gol kaydetti. Başkent ekibinin 2 golünü ise ligin ilk yarısında deplasmanda 4-3 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili futbolcu Joao Pereira kendi kalesine atmıştı.