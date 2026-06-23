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ÖSYM 2026-YKS adaylarını uyardı: Bu bilgileri güncelleyin!

ÖSYM, 2026-YKS başvurularında e-Okul üzerinden eğitim bilgisi alınamayan adaylar için önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

ÖSYM 2026-YKS adaylarını uyardı: Bu bilgileri güncelleyin!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvurularında e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için sistem erişime açıldı.

ÖSYM 2026-YKS adaylarını uyardı: Bu bilgileri güncelleyin! 1

KAMU KURUMLARI İŞLEMLERİ SİSTEMİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin internet sitesinden 2026-YKS adaylarının eğitim bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinde Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin açılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruda, 2026-YKS başvurularında e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin açıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ DUYURU

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik veya düzeltme taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtilen duyuruda, "https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri, bu bilgilerini 444 6796 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecekler." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA

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