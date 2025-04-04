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ÖSYM 5-6 Nisan’da iki ayrı elektronik sınav düzenleyecek...

04.04.2025 13:50
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 5-6 Nisan tarihlerinde iki ayrı elektronik sınav düzenleyecek. Cumartesi günü, 5 Nisan’da Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 3, Pazar günü ise 6 Nisan’da Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 4 uygulanacak. Sınavlar, elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve katılımcılar, sınavlarını dijital platform üzerinden tamamlayacaklar.

ÖSYM 5-6 Nisan’da iki ayrı elektronik sınav düzenleyecek...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Cumartesi ve Pazar günü iki ayrı sınav gerçekleştirecek. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 3 Cumartesi, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 4 ise Pazar günü uygulanacak.

ADAYLAR, 13.30'DAN SONRA ELEKTRONİK SINAV BİNALARINA ALINMAYACAK

ÖSYM Cumartesi ve Pazar günü iki ayrı sınav gerçekleştirecek. e-YDS 2025/3, 5 bin 267 adayın katılımıyla İngilizce olarak yapılacak. e-YDS 2025/4, İspanyolca ve İtalyanca olarak bin 285 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Saat 13.45'te başlayacak sınavlar için adaylar, saat 13.30'dan sonra elektronik sınav binalarına alınmayacak.

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İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV GÜNLERİ AÇIK TUTULACAK

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.

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ÖSYM BAŞKANI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Sınavlarla ilgili yazılı açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınavlar; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan e-sınav merkezlerinde uygulanacak. Sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavlarda emniyet personeli dahil 495 kişi görev yapacak. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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