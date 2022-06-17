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ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS paylaşımı

17.06.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak üniversite sınavı için adaylar ve ailelerine tavsiyelerde bulundu. Sonuçlar ne olursa olsun ailelerin çocuklarının yanında yer alması gerektiğini vurgulayan Aygün, "Her bireyin hayatta başarılı olacağı bir alan vardır. Gençlerimize güvenelim ve bu güveni onlara hissettirelim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS paylaşımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin hafta sonu yapılacak sınavlarda elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inandığını belirtti.

"HER BİREYİN HAYATTA BAŞARILI OLACAĞI BİR ALAN VARDIR"

Sonuçlar ne olursa olsun ailelerin çocuklarının yanında yer alması gerektiğini vurgulayan Aygün, "Her bireyin hayatta başarılı olacağı bir alan vardır. Gençlerimize güvenelim ve bu güveni onlara hissettirelim." ifadelerini kullandı.

Sınava girecek gençlere başarılar dileyen Aygün, "Sonuca değil sınava odaklanın. İçinizi ferah tutun ve kendinize güvenin. Sınavınızın sonucu ne olursa olsun hepiniz ülkemiz için çok değerlisiniz. Her birinizin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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