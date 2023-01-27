EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ÖSYM Başkanı duyurdu! '13 yıl aradan sonra YÖS'ü uygulayacağız'

ÖSYM Başkanı duyurdu! '13 yıl aradan sonra YÖS'ü uygulayacağız'

27.01.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy, "Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Sınavı'nı (TR-YÖS) uygulayacağız" dedi. Sınav, Türkiye’de 17 ilde ve yurtdışında Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi dahil olmak üzere 9 ülkede toplam 27 sınav merkezinde uygulanacak.

ÖSYM Başkanı duyurdu! '13 yıl aradan sonra YÖS'ü uygulayacağız'

Yükseköğretim Kurulu'nun yurt dışından yabancı öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak üzere başlattığı TR-YÖS, 29 Ocak 2023 tarihinde yapılacak. TR-YÖS, farklı ülkelerden adaylara Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvuruda kolaylık getirecek. Sınav, Türkiye’de 17 ilde ve yurtdışında Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi dahil olmak üzere 9 ülkede toplam 27 sınav merkezinde uygulanacak. Geçerlilik süresi 2 yıl olan sınavda adaylara sayısal yetenek testinden 40 soru, temel matematik testinden 40 soru olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. Sınav; Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirilecek.

"13 YIL ARADAN SONRA YÖS'Ü UYGULAYACAĞIZ"

ÖSYM’nin Türk üniversitelerine yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı hedeflediğini belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, "Yarım asırlık tecrübemizle, her yıl ortalama 11 milyon adaya sınav yapmaktayız. ÖSYM olarak yeni taleplere cevap vermeyi ve bu doğrultuda sınav çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra YÖS'ü uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

28 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/1) ise Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da toplam 5 bin adayın katılımıyla gerçekleşecek. Sınavda emniyet görevlileri dahil toplam 333 kişi görev alacak.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023 TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2023 TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
MSÜ sınav başvurusu ne zaman?MSÜ sınav başvurusu ne zaman?
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yös

En Çok Okunan Eğitim Haberler

MSÜ sınav başvurusu ne zaman?

MSÜ sınav başvurusu ne zaman?

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

KPSS 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralaması!

KPSS 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralaması!

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.