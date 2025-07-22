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ÖSYM'den YKS adaylarına uyarı! Son tarih belli oldu: O saatten sonra değişiklik yapılamayacak

2025-YKS’ye giren okul birincisi adayların, bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden kontrol etmeleri ve varsa hataları 23 Temmuz’a kadar e-Okul üzerinden düzeltmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamayacak.

ÖSYM'den YKS adaylarına uyarı! Son tarih belli oldu: O saatten sonra değişiklik yapılamayacak
Çiğdem Sevinç

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) katılan ve okul birinciliği bulunan adaylara, bilgilerini kontrol ederek, eksiklik veya hata olması durumunda 23 Temmuz'a kadar e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.

ÖSYM den YKS adaylarına uyarı! Son tarih belli oldu: O saatten sonra değişiklik yapılamayacak 1

SİSTEME İŞLENDİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul birinciliği bilgileri, 2025-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 17 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı.

ÖSYM den YKS adaylarına uyarı! Son tarih belli oldu: O saatten sonra değişiklik yapılamayacak 2

MUTLAKA KONTROL EDİN

Bu kapsamda, okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
e-okul ÖSYM yks
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