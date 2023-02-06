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ÖSYM, deprem sebebiyle bazı sınavların tarihlerini değiştirdi

06.02.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar sebebi ile ÖSYM sınav takviminde bazı değişiklikler yaptı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada MSÜ, TUS, STS ve YÖKDİL sınavının başvuru tarihlerinin değiştiği duyuruldu.

ÖSYM, deprem sebebiyle bazı sınavların tarihlerini değiştirdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Deprem sonrası 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı. Birçok ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle ÖSYM bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak.

ösym

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.

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