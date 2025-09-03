EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

ÖSYM duyurdu: KPSS A grubu alan bilgisi oturumları giriş belgeleri erişime açıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM duyurdu: KPSS A grubu alan bilgisi oturumları giriş belgeleri erişime açıldı!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Eylül'deki 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 14 Eylül'deki 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu 'fırsatı' da kaçırmadılar! Hiçbir şey değişmedi ama iki haftada fiyatı 5 bin lira arttıBu 'fırsatı' da kaçırmadılar! Hiçbir şey değişmedi ama iki haftada fiyatı 5 bin lira arttı
İsyan ettiren tarife! Ücretler 300 bin liraya kadar çıkıyorİsyan ettiren tarife! Ücretler 300 bin liraya kadar çıkıyor

Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu

Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu

Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

AK Partili isimden Melek Mosso'ya skandal sözler! 'Giyinmeden inmiş galiba o bayan'

AK Partili isimden Melek Mosso'ya skandal sözler! 'Giyinmeden inmiş galiba o bayan'

Özel, İstanbul İl Başkanlığı önünde duyurdu: "Bugün kuyruklar var..."

Özel, İstanbul İl Başkanlığı önünde duyurdu: "Bugün kuyruklar var..."

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

"12 sene geçti" diyerek eski halini paylaştı! 122 kilo verip eridi

"12 sene geçti" diyerek eski halini paylaştı! 122 kilo verip eridi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.