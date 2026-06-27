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ÖSYM harekete geçti! AYT'de yer alan iki soruyla ilgili inceleme başlatıldı

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de yer alan iki soruyla ilgili ÖSYM harekete geçti. Tartışma yaratan iki soruyla ilgili ÖSYM inceleme başlattı.

ÖSYM harekete geçti! AYT'de yer alan iki soruyla ilgili inceleme başlatıldı
Recep Demircan

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası, 21 Haziran’da Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları tamamlandı. Sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

ÖSYM harekete geçti! AYT de yer alan iki soruyla ilgili inceleme başlatıldı 1

İKİ SORU TARTIŞMAYA YOL AÇTI

Sınavın ikinci oturumu AYT'de sorulan Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik soruları tartışmalara neden oldu.

ÖSYM harekete geçti! AYT de yer alan iki soruyla ilgili inceleme başlatıldı 2

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 23'üncü sorusu olan matematik sorusunun yanıtı matematikçileri ikiye bölmüştü. Sorunun farklı yöntemlerle çözüldüğünde başka sonuçlar verdiği öne sürülmüştü.

ÖSYM harekete geçti! AYT de yer alan iki soruyla ilgili inceleme başlatıldı 3

Diğeri soru da yine AYT Türk Dili ve Edebiyatı Testi'ndeki 20'nci soru. Halide Edib Adıvar'ın Handan kitabıyla ilgili soruda, karakterin adı Neriman yerine Nermin yazılmıştı.

ÖSYM İNCELEME BAŞLATTI

TV100'de yer alan habere göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'i her iki soruyu da mercek altına aldı. Verilecek karar, yapılan inceleme sorasında belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ayt
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