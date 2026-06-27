ÖSYM harekete geçti! AYT'de yer alan iki soruyla ilgili inceleme başlatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası, 21 Haziran’da Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları tamamlandı. Sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

İKİ SORU TARTIŞMAYA YOL AÇTI

Sınavın ikinci oturumu AYT'de sorulan Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik soruları tartışmalara neden oldu.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 23'üncü sorusu olan matematik sorusunun yanıtı matematikçileri ikiye bölmüştü. Sorunun farklı yöntemlerle çözüldüğünde başka sonuçlar verdiği öne sürülmüştü.

Diğeri soru da yine AYT Türk Dili ve Edebiyatı Testi'ndeki 20'nci soru. Halide Edib Adıvar'ın Handan kitabıyla ilgili soruda, karakterin adı Neriman yerine Nermin yazılmıştı.

ÖSYM İNCELEME BAŞLATTI

TV100'de yer alan habere göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'i her iki soruyu da mercek altına aldı. Verilecek karar, yapılan inceleme sorasında belli olacak.