ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 2023: ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuc.osym.gov.tr ekranı!

ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama sonrası ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, Sonuc.osym.gov.tr sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınavının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, 2023-ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçlarına 19 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."