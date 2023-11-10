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ÖSYM VE MEB SINAV TAKVİMİ: Bu hafta sonu sınav var mı? 11-12 Kasım'da ne sınavı var?

10.11.2023 12:32 | Son Güncelleme:
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Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar merak konusu oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlı (MEB) sınavları genellikle hafta sonları gerçekleşiyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınavlara ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 11-12 Kasım'da ne sınavı var?

Bu hafta sonu ne sınavı var, sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yıl içerisinde gerçekleştirilen üniversite, lise ya da özel kurumlar sınavlarına binlerce kişi katılım gösteriyor. Sınav tarihleri ÖSYM ve MEB sınav takvimi doğrultusunda belli oluyor. Peki, hafta sonu ne sınavı var? İşte detaylar...

HAFTA SONU (11-12 KASIM 2023) NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hem 11 Kasım Cumartesi hem de 12 Kasım Pazar günü sınav yapılacak.

e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce)

Tarih: 11.11.2023
Saat: 13:45

TR-YÖS
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2

Tarih: 12.11.2023
Saat: -

optik form 3

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023

e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce)
11.11.2023

TR-YÖS
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2
12.11.2023

ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES/3
19.11.2023

e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/12 Farsça/İngilizce)
02.12.2023

Kaymakamlık
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2023-Kaymakamlık
03.12.2023 10:15

İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2023-İSG/2
10.12.2023

YDUS
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-YDUS 2.Dönem
17.12.2023

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