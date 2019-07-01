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Otantik köy 'film seti' köylüler 'figüran' oldu

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SİNEMA TV  | 01.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

Kerpiç evleri ve tarihi dokusuyla yapımcıların dikkatini çeken Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük köyünde çekimlerine başlanan korku filminde, köy halkının yarısı figüran olarak rol alıyor.

Otantik köy 'film seti' köylüler 'figüran' oldu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarihi dokusu ve kerpiç evleriyle ilgi gören Söğütcük köyünde çekimlerine başlanan korku filminde köylüler figüranlık yapıyor. Köye gelen 41 kişilik film ekibi, 17 gün sürmesi planlanan çekimlere başladı. Tarihi dokusuyla dikkati çeken köydeki evleri film seti olarak kullanan ekip, en büyük desteği vatandaşlardan görüyor. İsmine daha sonra karar verileceği belirtilen korku filmi için evlerini açan köylüler, bazı sahnelerde figüran olarak yer alıyor.

Filmin uygulayıcı yapımcısı İskender Bingöl, "Yaşanmış bir hikayeden alınmış korku filmi için güzel bir mekana ihtiyaç vardı. Tabiatı ve binaların yapısı nedeniyle bu köyü çok beğendik. İnsanların yöre dili de bize uygun." dedi.

Filmin senaristi ve yönetmeni Volkan Adıyaman, mekan için çok araştırma yaptıklarını, Çanakkale ve başka şehirlere gittiklerini belirtti. Son olarak kendilerine bu köyün tavsiye edildiğini, fotoğraflarını inceleyince de beğendiklerini anlatan Adıyaman, "Bir kerpiç evde çekim yapıyoruz. Epeyce korkacağız, bu yılın en iyi korku filmi olacak. O kadar iddialıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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"Hanımla evin önünde oturup her gün onları seyrediyoruz"

Ekibe yardımcı olan vatandaşlardan Solmaz Ünver ise çam ağaçları arasında kalan 400 metre rakımlı köyün nüfusunun son yıllarda iyice azaldığını dile getirdi. Söğütcük'te çok sayıda kerpiç ev bulunduğunu söyleyen Ünver, "Bu durum, film ekibinin dikkatini çekti. Köyde ilk defa böyle bir etkinlik oluyor. İnanıyorum ki bundan sonra da çok gelen olacaktır." ifadelerini kullandı.

Evini ekibe açan Fevzi Ünal, "Evimizi istediler, beğendiler, ben de verdim. İlk defa film çekimi gördüm, iyi bir şeymiş. Biz de hanımla evin önünde oturup her gün onları seyrediyoruz." dedi. Filmde figüranlık yapan 13 yaşındaki Zeynep Canbaz da çok heyecanlandığını ifade etti.

Rol aldığı sahneyle ilgili bilgi veren Canbaz, "Bir evin içindeki sahnede, iki ağabeyi tabuta doğru sürüklediler, içine koydular. Ben de orada yer aldım. Hayatımda hiç görmemiştim. İlk defa bir filmde oynadım." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Söğütcük Bilecik Gölpazarı Film Seti korku filmi

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