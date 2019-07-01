Otantik köy 'film seti' köylüler 'figüran' oldu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarihi dokusu ve kerpiç evleriyle ilgi gören Söğütcük köyünde çekimlerine başlanan korku filminde köylüler figüranlık yapıyor. Köye gelen 41 kişilik film ekibi, 17 gün sürmesi planlanan çekimlere başladı. Tarihi dokusuyla dikkati çeken köydeki evleri film seti olarak kullanan ekip, en büyük desteği vatandaşlardan görüyor. İsmine daha sonra karar verileceği belirtilen korku filmi için evlerini açan köylüler, bazı sahnelerde figüran olarak yer alıyor.

Filmin uygulayıcı yapımcısı İskender Bingöl, "Yaşanmış bir hikayeden alınmış korku filmi için güzel bir mekana ihtiyaç vardı. Tabiatı ve binaların yapısı nedeniyle bu köyü çok beğendik. İnsanların yöre dili de bize uygun." dedi.

Filmin senaristi ve yönetmeni Volkan Adıyaman, mekan için çok araştırma yaptıklarını, Çanakkale ve başka şehirlere gittiklerini belirtti. Son olarak kendilerine bu köyün tavsiye edildiğini, fotoğraflarını inceleyince de beğendiklerini anlatan Adıyaman, "Bir kerpiç evde çekim yapıyoruz. Epeyce korkacağız, bu yılın en iyi korku filmi olacak. O kadar iddialıyız." değerlendirmesinde bulundu.