MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Otel odasında baygın bulunan Johnny Depp intihar girişiminde mi bulundu? Olay sonrası ilk açıklama geldi

Otel odasında baygın bulunan Johnny Depp intihar girişiminde mi bulundu? Olay sonrası ilk açıklama geldi

22.07.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood Vampires'ın dünya turnesi kapsamında Budapeşte'de bulunan Johnny Depp'in otel odasında baygın halde bulunduğu iddia edildi. Ünlü ismin yüksek doz uyuşturucu madde kullanımından dolayı komaya girdiği öne sürülürken intihar girişiminde bulunduğu da söylentiler arasında yer aldı. Konserini erteleyen gruptan ilk açıklama geldi.

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, Karayip Korsanları'daki Jack Sparrow rolü ile hafızalara kazınmıştı. Eski eşi Amber Heard ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Deep, Budapeşte'deki konseri için Macaristan'a gitti. Bir otelde konaklayan Depp, odada baygın halde bulundu.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Uyuşturucu ve alkol gibi kötü alışkanlıklar sonucu geçmişte çalkantılı dönemler yaşayan Johnny Depp, müzik grubu Hollywood Vampires birlikte konser için gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kalıdığı otel odasında baygın halde bulunduğu ileri sürüldü.

-hollywood-vampires

Macaristan basınına yansıyan haberlere göre; Johnny Depp'in aşırı dozda uyuşturucu ya da alkol nedeniyle bilincini kaybettiği belirtildi. Başka bir iddiaya göre ise; Johnny Depp intihar girişiminde bulundu.

jd2

Olayın ardından Hollywood Vampires, Budapeşte konserini iptal etti.

16562554318345

Basına yansıyan haberlerin ardından Hollywood Vampires, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Üstünkörü bir halde yapılan açıklamada, "Tüm grup üyelerinin güvende ve sağlıklı olduğundan emin olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde sizi Polonya, Almanya ve ABD'de görmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkıcı Zara'nın sahnede üzerine bir anda geldi! Hemen müdahale ettilerŞarkıcı Zara'nın sahnede üzerine bir anda geldi! Hemen müdahale ettiler
Son halini görenler tanıyamıyor! Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştuSon halini görenler tanıyamıyor! Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu
MasterChef'te tansiyon yükseldi! "Bizim adımıza karar vermeyin"MasterChef'te tansiyon yükseldi! "Bizim adımıza karar vermeyin"
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp holywood amber heard johnny depp Oyuncu ünlü oyuncu depp

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Artvin’de şaşırtan olay! 150 bin dolarlık çantayı unuttu, gözyaşlarına boğuldu…
Artvin’de şaşırtan olay! 150 bin dolarlık çantayı unuttu, gözyaşlarına boğuldu…

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.