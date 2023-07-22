Otel odasında baygın bulunan Johnny Depp intihar girişiminde mi bulundu? Olay sonrası ilk açıklama geldi

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, Karayip Korsanları'daki Jack Sparrow rolü ile hafızalara kazınmıştı. Eski eşi Amber Heard ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Deep, Budapeşte'deki konseri için Macaristan'a gitti. Bir otelde konaklayan Depp, odada baygın halde bulundu.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Uyuşturucu ve alkol gibi kötü alışkanlıklar sonucu geçmişte çalkantılı dönemler yaşayan Johnny Depp, müzik grubu Hollywood Vampires birlikte konser için gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kalıdığı otel odasında baygın halde bulunduğu ileri sürüldü.

Macaristan basınına yansıyan haberlere göre; Johnny Depp'in aşırı dozda uyuşturucu ya da alkol nedeniyle bilincini kaybettiği belirtildi. Başka bir iddiaya göre ise; Johnny Depp intihar girişiminde bulundu.

Olayın ardından Hollywood Vampires, Budapeşte konserini iptal etti.

Basına yansıyan haberlerin ardından Hollywood Vampires, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Üstünkörü bir halde yapılan açıklamada, "Tüm grup üyelerinin güvende ve sağlıklı olduğundan emin olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde sizi Polonya, Almanya ve ABD'de görmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.

