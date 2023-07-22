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Korkunç iddia! Johnny Depp otel odasında baygın bulundu... İntihar mı etti?

22.07.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yıldız Johnny Depp’in Budapeşte’deki konserinin abi bir şekilde iptal edilmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olaylı boşanmasıyla dünya basınının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Depp’in otel odasında baygın bulunduğu iddia edilirken yüksek dozla uyuşturucu kullanarak intihar ettiği söylendi.

Dünyaca ünlü yıldız Johnny Depp oyuncu eşi Amber Heard ile olaylı bir şekilde gerçekleşen boşanma davasının sonrasındaki şiddet davasını kazanmıştı. Dünyanın yakından takip ettiği boşanma sürecinin sonrasında sinema görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanan Depp’in hakkında sevenlerini üzen bir iddia ortaya atıldı. Daily News Hungary'nin iddiasına göre; Johnny Depp’in otel odasında yüksek dozda uyuşturucu alarak intihar girişiminde bulundu.

İPTAL EDİLME NEDENİ AÇIKLANMAMIŞTI

Budapeşte konserinin iptal edilme nedenini resmi olarak açıklanmazken Mirror, ünlü ismin ayak bileği yaralanması nedeniyle hayranlarıyla buluşamadığını söyledi. Daily News Hungary'ye göre ise Johnny Depp'in Budapeşte'deki konseri 18 Temmuz'da otel odasında bayıldığı için iptal edildi.

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İntihar Johnny Depp

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