Korkunç iddia! Johnny Depp otel odasında baygın bulundu... İntihar mı etti?

Dünyaca ünlü yıldız Johnny Depp oyuncu eşi Amber Heard ile olaylı bir şekilde gerçekleşen boşanma davasının sonrasındaki şiddet davasını kazanmıştı. Dünyanın yakından takip ettiği boşanma sürecinin sonrasında sinema görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanan Depp’in hakkında sevenlerini üzen bir iddia ortaya atıldı. Daily News Hungary'nin iddiasına göre; Johnny Depp’in otel odasında yüksek dozda uyuşturucu alarak intihar girişiminde bulundu.

İPTAL EDİLME NEDENİ AÇIKLANMAMIŞTI

Budapeşte konserinin iptal edilme nedenini resmi olarak açıklanmazken Mirror, ünlü ismin ayak bileği yaralanması nedeniyle hayranlarıyla buluşamadığını söyledi. Daily News Hungary'ye göre ise Johnny Depp'in Budapeşte'deki konseri 18 Temmuz'da otel odasında bayıldığı için iptal edildi.