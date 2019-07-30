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Otel odasında çalmadık eşya bırakmamış! Açıklaması pes dedirtti

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 30.07.2019 16:04 | Son Güncelleme

Bali’de tatil yapan Hintli aile, kaldıkları otel odasından birçok malzeme çaldı. Otelden çıkış yaparken yakalanan ailenin çantasından saç kurutma makinesi, kavanoz, askı ve tuvalet malzemeleri gibi birçok eşya çıktı. O anları otel çalışanı kaydetti.

Olay, Bali’nin Sukawati bölgesinde, lüks bir otelde meydana geldi. Hintli bir aile, otelden çıkış yapmadan önce otel odasından birçok malzemeyi çantalarına koyarak götürmek istedi. Odayı kontrol eden çalışanlar, odada eksiklik olduğunu fark edince Hintli ailenin çantalarına bakmak istedi.

Ailenin bavullarını kontrol eden çalışanlar, bavullarda odaya ait birçok eşya buldu. Çalışanlar, polis çağırarak Hintli aileden şikayetçi oldu. Görüntülerde Hintli turistin, “Param var, bunların hepsini ödeyeceğim. Ancak acilen gitmem gerekiyor, uçağım kaçıyor” dediği duyulurken, otel çalışanın cevap olarak, “Senin çok paran olduğunu biliyorum. Ancak, mesele para değil. Bu yaptığın saygısızlık. Bali’ye geliyorsun ve buradan eşya çalıyorsun. Bu saygısızlık” dediği duyuldu.

Polis, Hintli ailenin özür dilediğini ve eşyaları geri teslim ettiğini bildirdi. Ailenin herhangi bir ferdinin gözaltına alınmadığı belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
otel Hindistan Bali

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