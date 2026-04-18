Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Otel tuvalet kağıtları neden üçgen katlanır? İşte şaşırtan nedeni

Otellerde sıkça görülen üçgen katlı tuvalet kağıdı detayı, sadece estetik olarak değil, temizlik algısı ve insan psikolojisiyle de yakından ilişkiliymiş.

Otel banyolarında karşılaşılan üçgen katlı tuvalet kağıdı, basit bir sunum detayı gibi görünse de aslında misafirlere verilen güçlü bir mesaj taşıyor. Uzmanlara göre bu küçük dokunuş, odanın temizlendiğine dair bir güven işareti olarak kabul ediliyor.

OTEL HİJYENİNE DAİR ALGIYI GÜÇLENDİRİYOR

Bu alışkanlığın tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de, yıllar içinde küresel bir standart haline geldi. 'Toilegami' olarak da adlandırılan bu katlama yöntemi üzerine araştırmalar yapan David Feldman, bunun otel hijyenine dair algıyı güçlendirdiğini belirtiyor. Katlanmış bir tuvalet kağıdı, teorik olarak daha önce kimsenin kullanmadığı izlenimi yaratıyor.

Benzer şekilde, otel yöneticileri de bu uygulamanın bilinçli bir tercih olduğunu ifade ediyor. Amaç, misafire banyonun son kullanımdan sonra temizlendiğini göstermek ve güven hissi oluşturmak.

Bu küçük detay aynı zamanda kültürel bir yayılma örneği olarak da değerlendiriliyor. Richard Dawkins tarafından ortaya atılan 'mem' teorisini ele alan Susan Blackmore, tuvalet kağıdı katlama alışkanlığını insanların davranışları nasıl taklit ederek yaydığının basit ama etkili bir örneği olarak gösteriyor.

Bu teoriye göre, bir davranışın yayılması için mutlaka faydalı olması gerekmiyor. İnsanlar gördüklerini taklit ediyor, bu da zamanla sıradan bir alışkanlığı küresel bir norm haline getirebiliyor.

Bugün dünyanın dört bir yanındaki otellerde görülen bu küçük detay, hem hijyen algısını güçlendiriyor hem de insan davranışlarının nasıl şekillendiğine dair ilginç bir ipucu sunuyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
otel Tuvalet kağıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.