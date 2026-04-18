Otel tuvalet kağıtları neden üçgen katlanır? İşte şaşırtan nedeni

Otel banyolarında karşılaşılan üçgen katlı tuvalet kağıdı, basit bir sunum detayı gibi görünse de aslında misafirlere verilen güçlü bir mesaj taşıyor. Uzmanlara göre bu küçük dokunuş, odanın temizlendiğine dair bir güven işareti olarak kabul ediliyor.

OTEL HİJYENİNE DAİR ALGIYI GÜÇLENDİRİYOR

Bu alışkanlığın tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de, yıllar içinde küresel bir standart haline geldi. 'Toilegami' olarak da adlandırılan bu katlama yöntemi üzerine araştırmalar yapan David Feldman, bunun otel hijyenine dair algıyı güçlendirdiğini belirtiyor. Katlanmış bir tuvalet kağıdı, teorik olarak daha önce kimsenin kullanmadığı izlenimi yaratıyor.

Benzer şekilde, otel yöneticileri de bu uygulamanın bilinçli bir tercih olduğunu ifade ediyor. Amaç, misafire banyonun son kullanımdan sonra temizlendiğini göstermek ve güven hissi oluşturmak.

Bu küçük detay aynı zamanda kültürel bir yayılma örneği olarak da değerlendiriliyor. Richard Dawkins tarafından ortaya atılan 'mem' teorisini ele alan Susan Blackmore, tuvalet kağıdı katlama alışkanlığını insanların davranışları nasıl taklit ederek yaydığının basit ama etkili bir örneği olarak gösteriyor.

Bu teoriye göre, bir davranışın yayılması için mutlaka faydalı olması gerekmiyor. İnsanlar gördüklerini taklit ediyor, bu da zamanla sıradan bir alışkanlığı küresel bir norm haline getirebiliyor.

Bugün dünyanın dört bir yanındaki otellerde görülen bu küçük detay, hem hijyen algısını güçlendiriyor hem de insan davranışlarının nasıl şekillendiğine dair ilginç bir ipucu sunuyor.