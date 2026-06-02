Kuruma noktasına gelmişti! 18 yıl sonra yeniden dolup taştı

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen Barajı, Geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen Pusat-Özen barajı, 18 yıl sonra yeniden doldu, taşan barajın savaklarından ilk kez su aktı.

Sivas'ın Hafik ilçesine, 2002 yılında inşa edilip 2006 yılında su tutmaya başlayan ve 2008 yılında tamamen dolan Pusat-Özen barajı, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelmişti. 2008 yılında barajın su tutmasıyla baraj sularının altında kalan Pusat köyünden geriye kalan caminin minaresi olmuştu. Tam 16 yıl sonra, geçtiğimiz yıllarda yaşanan yoğun kuraklık nedeniyle baraj suları çekilmiş ve köy yeniden ortaya çıkmıştı.

Bu yıl mevsim normallerinin üzerinden yağan karın erimesi ve aralıksız devam eden yağışlarla birlikte baraj tamamen doldu. Doluluk oranı ilk kez yüzde 100’ün üstüne çıktı. Savaklardan ilk kez su salındı. Geçtiğimiz yıl tamamen ortaya çıkan Pusat köyü yeniden sulara gömüldü. Köyden geriye kalan yine köy camisinin minaresinin külahı oldu.

Pusat köyü sakinleri, geçtiğimiz yıl kurumaya yüz tutan baraj gölünün yeniden dolduğunu belirtip, "Baraj yapıldığı ilk yıllardan sonra ilk bu kadar doldu. Yıllardır bu kadar su tutmamıştı. Bunun için şükrediyoruz" dediler.

İçme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan baraj Pusat-Özen Barajı, Sivas'ta, Pusat Çayı üzerinde, 1996-2002 yılları arasında inşa edildi. 2006 yılında su tutmaya başlayan baraj 2008 yılında tamamen doldu. 2.820.000 metreküp gövdeye sahip barajın yatak yüksekliği 86 m olup su hacmi ise 95,20 hektar metreküptür. Pusat-Özen barajı 11 bin hektarlık tarım arazisinin sulamasında kullanıldığı gibi, barajdan 50 kilometrelik bir hatla içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül barajına su takviyesi yapılmaktadır.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

