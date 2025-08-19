Otelde bedava içkiyi içti, hayatı karardı! Aman dikkat: Hayatını kaybedenler bile var...

Laos’un popüler turistik bölgesi Vang Vieng’deki bir hostelde kalan Calum Macdonald, arkadaşlarıyla birlikte ücretsiz dağıtılan votka ve viskiyi içti. Ertesi gün seyahatine devam eden 23 yaşındaki genç, sınır kapısına vardığında görme bozuklukları yaşamaya başladı.

Macdonald, “Gözlerimde kaleydoskop gibi ışıklar görmeye başladım. Önce bunun gıda zehirlenmesinden kaynaklanan bir ışık hassasiyeti olduğunu düşündük. Ancak Vietnam’a geçtiğimizde, bir otel odasında arkadaşlarıma ‘Neden karanlıkta oturuyoruz, ışığı açalım’ dedim. Oysa ışıklar zaten açıktı” ifadelerini kullandı.

"OTELLERİN BARINDA METANOL BULUNUYOR"

Uzmanlara göre hostel barında ikram edilen içkilerde metanol bulunuyordu. Bu zehirli alkol, kaçak içki üretimi sırasında yanlış fermantasyon ve damıtma işlemleriyle ortaya çıkabiliyor. Metanol, özellikle göz sinirlerine ciddi zarar veriyor ve körlüğe yol açabiliyor. Yüksek dozlarda ise ölümcül olabiliyor.