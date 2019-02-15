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Otelin havuzuna düştü, kimse yanına yaklaşamadı! Bayıltarak çıkarttılar

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YAŞAM  | 15.02.2019 13:29 | Son Güncelleme

Marmaris’te şehre inen bir yaban domuzu bir otelin havuzuna düştü. Uzun süre domuzu çıkarmak için uğraşan ekipler başarılı olamayınca, domuzu bayıltarak havuzdan çıkardı. O anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

Marmaris’te aç kalan yaban domuzları sık sık şehre iniyor. Siteler Mahallesi’ndeki bir otelde vatandaşları hayrete düşüren bir olay yaşandı.

Gündüz vakti şehre inen yabani domuz bir otelin havuzuna düştü. Domuzu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Kısa süre sonra zabıta ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler uzun süre domuzu havuzdan çıkarmak için uğraştı. Domuzu havuzdan çıkarılamayınca, tüfekle vurularak bayıltıldı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Domuz uyandırıldıktan sonra doğal ortama bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
otel havuz yaban domuzu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Aç kalınca şehre inen pkk sempatizanlarına da aynı işlemi uygulasak...
OTEL HAVUZUNDA NE ISIN VAR BE YAVRUM.AKSAMA NENUDE GUVEC OLACAKSIN SIMDI.YAZIK OLDU SANA DA
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