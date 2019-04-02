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Otobüs şoförüne bastonlu saldırı kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2019 21:28 | Son Güncelleme

ABD'de yaşlı bir adam, otobüs şoförüne saldırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

ABD'de 65 yaşındaki bir adam elindeki bastonla otobüs şoförüne saldırdı.

Saldırı anı aracın güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.

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abd otobüs şoförü baston saldırı

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