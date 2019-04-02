Otobüs şoförüne bastonlu saldırı kamerada

ABD'de 65 yaşındaki bir adam elindeki bastonla otobüs şoförüne saldırdı.
Saldırı anı aracın güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.
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