Otobüs ve metro koltukları neden hep desenli olur? İşte şaşırtan nedeni

Toplu taşıma araçlarında her gün binlerce kişi aynı koltukları kullanıyor. Bu yoğun kullanım sırasında oluşan küçük lekeler, toz, sürtünme izleri ve renk değişimleri düz renk kumaşlarda çok daha belirgin hale geliyor.

Bu nedenle koltuklarda birbirini kesen çizgiler, geometrik desenler ve farklı renk tonları tercih ediliyor. Karmaşık desenler, insan gözünün tek bir noktaya odaklanmasını zorlaştırarak küçük kir ve lekelerin daha az fark edilmesini sağlıyor. Özellikle koyu ve orta tonların kullanılması da koltukların temizlik yapılıncaya kadar daha bakımlı görünmesine yardımcı oluyor.

TEMİZLENMEDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Desenli kumaşların lekeleri gizlemesi, koltukların temizlenmediği anlamına gelmiyor. Bu tasarımlar yalnızca günlük kullanım sırasında oluşan küçük izlerin yolcular tarafından daha az fark edilmesini sağlıyor. Düzenli temizlik uygulamaları ise yine belirli programlar doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

KULLANILAN KUMAŞ DA ÖZEL ÜRETİLİYOR

Toplu taşıma araçlarında en sık kullanılan döşeme kumaşlarından biri "moquette" adı verilen özel bir kumaş türü. Yün ağırlıklı ve sık dokunmuş yapıya sahip olan bu kumaş, sürekli oturulmaya, sürtünmeye ve yoğun kullanıma karşı yüksek dayanıklılık gösteriyor. Kısa ve yoğun liflerden oluşan yüzeyi kolay kolay ezilmiyor ve uzun süre ilk görünümünü koruyabiliyor.

Ayrıca desenler sonradan baskı olarak uygulanmıyor; dokuma sırasında kumaşın içine işlendiği için zamanla solma ve silinme riski de önemli ölçüde azalıyor.

HER ŞEHRİN KENDİNE ÖZGÜ DESENİ OLABİLİYOR

Koltuk desenleri yalnızca pratik amaçlarla kullanılmıyor. Birçok ulaşım şirketi, kullandığı renk ve desenlerle araçlarına kendine özgü bir görünüm kazandırmayı hedefliyor.

Bazı şehirlerde farklı metro hatları, otobüs filoları veya hizmet dönemleri için özel koltuk desenleri hazırlanıyor. Yerel mimari, şehir renkleri veya kültürel simgelerden ilham alınarak oluşturulan bu tasarımlar zamanla o kentin toplu ulaşım sisteminin ayırt edici unsurlarından biri haline geliyor.

Bu nedenle otobüs ve tren koltuklarında görülen karmaşık desenler yalnızca estetik bir tercih değil; lekeleri daha az görünür hale getiren, dayanıklılığı artıran ve toplu taşıma araçlarına görsel kimlik kazandıran işlevsel bir tasarım anlayışının parçası olarak öne çıkıyor.