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Otobüse binemeden geri döndü! Galatasaray - Fenerbahçe maçına gitmek isteyen Athena Gökhan'a ceza şoku

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
24.02.2025 16:58
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Türkiye bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbiye odaklandı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın geleceğini yakından ilgilendiren maç için sayılı saatler kalırken, Fenerbahçe taraftarı olan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz büyük bir şok yaşadı. Galatasaray yönetiminin şikayeti üzerine 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem uygulanan Athena Gökhan, maça gidemeyecek. Başarılı sanatçı otobüse binemeden geri döndü.

Otobüse binemeden geri döndü! Galatasaray - Fenerbahçe maçına gitmek isteyen Athena Gökhan'a ceza şoku

Bugün saat 20:00'da Türkiye'de nefesler tutulacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç 3 puandan fazlasını barındırıyor. Kazanan tarafın avantaj elde edeceği karşılaşmaya ise saatler kaldı.

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DEPLASMAN İÇİN TOPLANMA ALANINA GİTTİ

Fenerbahçe taraftarı takımlarını desteklemek için saat 16:00'da harekete geçen otobüslerle Rams Park'a hareket etti. Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Athena grubunun soliste Gökhan Özoğuz da Rams Park'a gidebilmek için otobüse binmek istedi.

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ATHENA GÖKHAN OTOBÜSE BİNEMEDİ

Özoğuz burada büyük bir şok yaşadı. Galatasaray için yaptığı açıklamalar kapsamında Galatasaray'ın kendisinden şikayetçi olduğu Athena Gökhan, deplasman otobüsüne binemeden geri döndü.

"BENİM İÇİN ŞEREF MADALYASIDIR"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan başarılı sanatçı, "Bugün ismimin geçtiği tezahüratı dinleyeme RAMS Park'a gelmek için Fenerbahçe Kulübü'nün önünden deplasman otobüsüne binmek için geldiğimde, hakkımda 6222 kararı çıktığına dair haber aldım. Uygulatanlara teşekkür ediyorum. Benim için bir şeref madalyasıdır! Doğruları söylemek, hak savunmak takımımın hakkını her yerde her zaman her şartta savunmaya devam edeceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Hak, hukuk, adalet isterim"

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Seyirden yasaklanma cezası alan Gökhan Özoğuz'un maça gitmediği yönünde karakola gidip imza vermesi gerekiyor.

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Gökhan Özoğuz athena fenerbahçe galatasaray
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