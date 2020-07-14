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Otobüste koltuktan kalkmadı ve tarihi değiştirdi! İşte tarihe damga vuran kadınlar...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Ataerkil toplum biçimi, içinde barındırdığı toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile tarih sahnesinde kadınları görünmez kıldı. Ancak kadınlar vardı ve hayatın her alanında var olmaya devam etti. Boyun eğmeyen kadınlar ise; bilimde, sanatta, edebiyatta, siyasette ve felsefede, kısacası toplumun her alanında yer aldı. Boyun eğmeyip üreten 5 kadına bakalım:

Otobüste koltuktan kalkmadı ve tarihi değiştirdi! İşte tarihe damga vuran kadınlar...

Tarih sahnesi, birçok güçlü kadını içinde barındırır. Geleneksel rolleri reddeden, toplumsal üretimde yer alan bu kadınlar, yaptıkları ile tarihe damga vurdu ve adını günümüze kadar getirdi.

1. BİLİME ADANMIŞ BİR HAYAT: MARİE CURİE (1867-1934)

Marie, Fransa'da fizik eğitimi alır. En önemli buluşu radyumdur. Çünkü radyum tıpta kanser tedavisinde kullanılır. Bu başarı Marie’ye Nobel Fizik ödülünü getirir ve Nobel ödülü alan ilk kadın olur. Bu konudaki çalışmaları, ona ikinci defa Nobel Kimya ödülünü kazandırır. Böylece ilk defa iki kez ödül alan bilim insanı olur.

2. IRKÇILIĞA DİRENİŞİN SİMGESİ: ROSA PARKS (1913-2005)

1955 yılında Rosa, Amerika’da otobüslerdeki beyaza yer verme olarak uygulanan siyahlara karşı ayrımcılığa karşı çıkar. Bir gün beyaz birisi kalkmasını istediğinde yerinden kalkmaz. Böylece tutuklanır ve para cezasına çarptırılır. Bu olayın ardından 381 gün sürecek olan direniş başlar. Siyahlar otobüsleri boykot eder. Direnişin ardından bu uygulama iptal edilir. Bu olay, o dönem için siyahi hareketin önemli bir başarısı olur.

3. "GİZLİ ODANIN" KÜÇÜK YAZARI: ANNE FRANK (1923-1945)

Yahudi olan Anne Frank ve ailesi Nazilerin iktidara gelmesi ile Almanya’yı terk ederek Hollanda’ya yerleşir. Anne ve ailesi, iki yıl boyunca Anne Frank’in günlüğünde “Gizli Oda” diye anlattığı çatı katında gizlice yaşarlar. İhbar üzerine Auschwitz toplama kampına götürülür. Anne Frank ve ailesi toplama kamplarında hayatlarını kaybeder. Daha sonraları Anne Frank’ın yazdığı günlük bulunur ve kitap halinde yayınlanır. Günümüze kadar ulaşan kitap oldukça yankı yaratır.

4. DEVRİMCİ FİLOZOF: ROSA LUXEMBURG (1871-1919)

Rosa, Polonya’da geç yaşta siyasete atılır. Ardından İsviçre’ye iltica eder. Felsefe, tarih, ekonomi dersleri alarak kendini geliştirir. Üniversiteden sonra Almanya’ya yerleşir ve Alman Sosyal Demokrat Partisine üye olur. Siyasi alanda kadın kimliği ile önemli başarılar elde eder. Teorik olarak günümüze uzanan eserler bırakır. Rosa, yaşadığı süre boyun hep “var olmaya” çalışır. 15 Ocak 1919’da gözaltına alınarak öldürülür ve cesedi bir kanala atılır.

5. KENDİNE AİT BİR ODA: VİRGİNİA WOOLF (1882-1941)

Virginia, okula gitmese de iyi bir okur-yazardır. 1925'te, ilk kitabı Mrs. Dalloway'i yayınlar. En meşhur eseri, Kendine Ait bir Oda’dır. Bu eserde, kadın yazarların erkekler dünyasında yaşadığı zorlukları anlatır. Kadınların gerçek isimleri ile kitap yayınlayamadığı dönemlerde Virginia, tüm kadınların yılda beş yüz pound gelir ile kendine ait bir odası olursa, erkek dünyasında var olabileceklerini söyler. Bu kitap günümüzde de kadın hareketinin temel referans kaynaklarındandır.

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