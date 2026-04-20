Otobüste sıra dışı anons: "Dişi düşen var mı?"

Şehirlerarası sefer yapan bir yolcu otobüsünde yaşanan olay, yolcular arasında kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. İddiaya göre otobüs muavini, araç içinde yere düşen bir diş buldu.

Dişin sahibini tespit etmek isteyen muavin, anons sistemi üzerinden yolculara seslendi. "Dişi düşen var mı ağzından?" şeklindeki çağrı, otobüs içinde beklenmedik bir an yaşanmasına neden oldu.

YOLCULAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Anonsu duyan yolcuların bir kısmı kısa süreli şaşkınlık yaşarken, bazıları ise gülümsemekten kendini alamadı. Olay, otobüs yolculuğunda nadir karşılaşılan ilginç anlardan biri olarak dikkat çekti.

Yaşananlar, sosyal medyada da paylaşılırken kullanıcılar tarafından eğlenceli yorumlarla karşılandı.