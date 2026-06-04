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Yüzen şehir inşa edecekler: İçinde tramvay bile var!

Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen "Freedom Ship" projesi yeniden gündemde. İçinde okulların, hastanelerin, otellerin, stadyumun ve hatta tramvayın yer alacağı dev yüzen şehir, tamamlanması halinde 80 bin kişiye ev sahipliği yaparak dünyanın etrafında durmaksızın dolaşacak. Projenin yaklaşık 12 milyar sterline mal olması bekleniyor.

Yüzen şehir inşa edecekler: İçinde tramvay bile var!
Çiğdem Berfin Sevinç

Bilim kurgu filmlerini aratmayan bir proje yeniden gündemde. "Freedom Ship" adı verilen devasa yüzen şehir projesinin hayata geçirilmesi halinde yaklaşık 80 bin kişi okyanusların üzerinde yaşayabilecek.

İlk kez 1990'lı yılların sonunda duyurulan proje, kruvaziyer gemilerinin çok ötesine geçerek okulların, hastanelerin, parkların, alışveriş merkezlerinin ve spor tesislerinin bulunduğu dev bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

Yüzen şehir inşa edecekler: İçinde tramvay bile var! 1

DÜNYAYI 2 YILDA BİR TURLAYACAK

Yaklaşık 2,3 milyon ton ağırlığında ve 30 güverte yüksekliğinde tasarlanması planlanan geminin nükleer enerjiyle çalışması öngörülüyor. Freedom Ship'in saatte yaklaşık 7 knot hızla ilerleyerek dünyayı her iki yılda bir dolaşacağı belirtiliyor.

Projeye göre gemide 50 bin kalıcı sakin, 10 bin ziyaretçi ve 20 bin kişilik mürettebat bulunacak.

Yüzen şehir inşa edecekler: İçinde tramvay bile var! 2

İÇİNDE YOK YOK

Dev yüzen şehirde 15 bin kişilik spor stadyumu, müzeler, kongre merkezi, senfoni salonu, su parkı, oteller, bankalar, mağazalar ve gece kulüpleri yer alacak. Gemide yaşayan çocuklar ise ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimlerini burada sürdürebilecek.

Yapının büyüklüğü nedeniyle gemi içerisinde tramvay sistemi kurulması planlanırken, kilometrelerce yürüyüş yolu ve geniş yeşil alanlar da projede yer alıyor.

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Freedom Cruise Line International tarafından geliştirilen projenin yaklaşık 12 milyar sterline mal olması bekleniyor. Şirket yetkilileri yatırımcı arayışını sürdürürken, gerekli finansmanın sağlanması halinde geminin Endonezya'da inşa edilmesi planlanıyor.

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