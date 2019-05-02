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Otobüste tacizciyi yolcular yakaladı!

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YAŞAM  | 02.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Adana'da belediye otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen ismi açıklanmayan kişi, yolcular tarafından etkisiz hale getirilip, çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Otobüste polis gelene kadar yaşananlar, tacize uğradığını öne süren kadın tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Otobüste tacizciyi yolcular yakaladı!

Kent merkezinde Belediyeevleri hattında çalışan 125 numaralı belediye otobüsünde bir kadın, taciz edildiğini isöyleyerek çığlık attı. Bunun üzerine diğer yolcular, şüpheliyi yakalayıp, polise haber verdi. Yolcular, polis gelene kadar şüphelinin kollarını arkada tutarak kaçmasına engel oldu.

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Bazı yolcular, direnmeye kalkan şüpheliyi tartakladı. Tacize uğradığını söyleyen kadın ise şüphelinin görüntüsünü çekerek, "Bütün Türkiye seni görsün. Senin gibiler yüzünden sokağa çıkamaz olduk. Çoluğumuzu çocuğumuzu dışarı bırakamıyoruz" dedi. Bu arada taciz şüphelisi ise kadına dönüp, "Yaptık bir hata. Bir daha olmaz. Yaşım çok genç, beni bırakın gideyim. Bir yanlış yaptım" diye konuştu.

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Gelen polislerden biri "Ne yaptın sen' deyince şüpheli, "Bir defa yanlışlıkla yaptım. Hepsi üzerime çöküyor. Bir defa yanlışlıkla teyzeye değdim abi" diye cevap verdi.

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Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
adana OTOBÜS taciz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ceza olmayınca böyle oluyor.arka kapıdan çıkartırlar adam da yoluna devam eder
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