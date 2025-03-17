Otobüstekilerin ağzı açık kaldı! Tanımadığı kadına evlilik teklifi etti, şoför aracı durdurup aşağı indirdi

Otobüsteki akıl almaz evlilik teklifi Bursa-Gemlik otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik'ten Bursa'ya gitmek için otobüse binen yaşlı adam,
BİR ANDA TANIMADIĞI KADINA EVLİLİK TEKLİF ETTİ
Bursa merkeze yaklaştığı sırada otobüste bulunan tanımadığı kadına evlilik teklifi etti.
KADIN VE YOLCULAR SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ
Bunu duyan kadın ve yolcular sinirlenerek tepki gösterdi.
ŞOFÖR, ADAMI OTOBÜSTEN İNDİRDİ
Yaşanan olay sonrası şoför, yaşlı adamı yol ortasında indirdi.
(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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