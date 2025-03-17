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  4. Otobüstekilerin ağzı açık kaldı! Tanımadığı kadına evlilik teklifi etti, şoför aracı durdurup aşağı indirdi

Otobüstekilerin ağzı açık kaldı! Tanımadığı kadına evlilik teklifi etti, şoför aracı durdurup aşağı indirdi

17.03.2025 13:22
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17.03.2025 13:22
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Bursa'daki bir otobüste herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yaşlı bir adam, otobüste seyahat ederken tanımadığı kadına evlilik teklifi etti. Yaşanan olay sonrası kadın ve yolcular çılgına dönerken, şoför ise yaşlı adamı yol ortasında indirdi.

Otobüsteki akıl almaz evlilik teklifi Bursa-Gemlik otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik'ten Bursa'ya gitmek için otobüse binen yaşlı adam,

BİR ANDA TANIMADIĞI KADINA EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Bursa merkeze yaklaştığı sırada otobüste bulunan tanımadığı kadına evlilik teklifi etti.

KADIN VE YOLCULAR SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ

Bunu duyan kadın ve yolcular sinirlenerek tepki gösterdi.

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ŞOFÖR, ADAMI OTOBÜSTEN İNDİRDİ

Yaşanan olay sonrası şoför, yaşlı adamı yol ortasında indirdi.

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(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa evlilik teklifi otobüs
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