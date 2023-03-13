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Otobüsü taşlayan taraftarları, futbolcular koşarak yakaladı! Zonguldak'ta ilginç olay...

13.03.2023 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) mücadele eden Karabük İdman Yurduspor'un takımın otobüsü Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maç sonrası taşlandı. Otobüsü taşlayanları futbolcular yakalayarak polise teslim etti.

Otobüsü taşlayan taraftarları, futbolcular koşarak yakaladı! Zonguldak'ta ilginç olay...

Bölgesel Amatör Ligi'nin 18. haftasında Ereğli Şehit Vefa Karakurdu Stadyumu'nda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Karabük İdman Yurduspor karşılaştı. 2-2 berabere biten maçın ardından Karabük ekibinin takım otobüsü, stadyumdan çıkarken bazı taraftarlar tarafından taşlandı.

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Taşlamanın ardından otobüsten inen futbolcular, taş atan taraftarları yakaladı. Karabüklü futbolcular yakaladıkları taraftarları olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

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Taraftarların attıkları taşlar nedeniyle otobüste maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

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