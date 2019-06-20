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Otobüsün önünü kesip, genç kadını kaçırdılar

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2019 20:56 | Son Güncelleme

Aksaray'da, bir yolcu otobüsü kimliği belirsiz kişiler tarafından yolu kesilerek durdurulup, yolcu Kadriye S., zorla araçtan indirilerek kaçırıldı. Polis, şüphelilerin otomobilini kovalamaca sonucu durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı.

Olay, kent merkezi girişinde meydana geldi.

Ankara'dan Mersin yönüne giden yolcu otobüsünün, otomobil ile yolu kesildi. Otomobilden inen kişiler otobüse binerek, akrabası olduğunu öne sürdükleri Kadriye S.'yi, direnmesine ve yolcuların engel olmaya çalışmasına rağmen araçtan indirdi. Genç kadını saçlarından tutup, yerde sürükleyen kişiler, zorla otomobile bindirdi.

GENÇ KADINI POLİS KURTARDI

İhbar üzerine harekete geçen polisler, aracı kısa süreli kovalamaca sonunda durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç kadının otobüsten indirilme anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından genç kadının kurtarıldığını, şüphelilerin yakalandığını, araca el konulduğunu açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray genç kadın kaçırma süleyman soylu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Nolcak tekrar salıverileçek ve o kız geçeleri yatamayaçak ve bu eşkiya bu kızın canına kast edeçek kız mezara gereksiz yaratık hapse gideçek bir filim daha böyle biteçek. Erken teşhis hayat kurtarırken bu olay da erken teşhis değilim artık adalet kadın ismi olmaktan ve zengini yanında olmaktan vaz geçsin adalet herkese adalet olsun
yuhhh daha neler bu kadar da olmaz be abicim bu ne cahillik bu ne vahşilik bunlar insan olmaz . Ama adalet sistemi bunlari bu kadar cesaret eder hale getirdi . biliyolar serbest kalacaklar yada az cezayla yırtacaklar , sebep bence bu . Vatanı bu hale getirenler utansın...
üff ne ceza giydirirler şimdi, ömürleri bitti.
@bedir58 en fazla para cezası alırlar
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