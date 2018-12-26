TREND

Kafasına poşet geçirip mastürbasyon yapıyorlar! İşte sebebi

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 26.12.2018 15:54 | Son Güncelleme

Almanya'da her sene yaklaşık 100 kişinin mastürbasyon yaparken hayatını kaybettiği iddia edildi. İddialara göre bu insanların birçoğu mastürbasyondan daha fazla haz almak için kendini nefessiz bırakırken hayatını kaybediyor.

Kafasına poşet geçirip mastürbasyon yapıyorlar! İşte sebebi

The Local'da yer alan habere göre Almanya'da otoerotizm asfiksiye bağlı birçok ölüm yaşanıyor. Otoerotizm asfiksi, bireylerin daha fazla cinsel haz almak için kendilerini mastürbasyon sırasında oksijenden mahrum bırakması olarak tanımlanıyor.

The Local, buna örnek olarak kafasında poşetle ısıtıcı karşısında ölü bulunan birini ve etrafta pornografik görseller varken her yerine zincir bağlı olan kişinin ölü bulunmasını gösterdi.

Resmi sayılar daha az gösterilse de The Local'a konuşan adli tıp uzmanı Dr. Harald Ross birçok vakanın olduğu rapor edilmediğini çünkü hayatını kaybedenlerin ailelerinin yaşananlardan utandığını iddia etti. Ross buna örnek olarak da şu vakayı gösterdi:

Bir adam cinsel ihtiyaçlarını karşılarken kendine elektrik verdi, ancak cesedi bulan anne olanların öğrenilmemesi için elektrik kablolarını çıkardı. Polis adamın neden çarpıldığını öğrenmeye çalışırken anne karşılaştığı manzarayı sonunda itiraf etti.

Voss'un her sene yaklaşık 100 kişinin öldüğünü iddia etse de yapılan tek resmi araştırma 1983 ile 2003 arasında sadece 40 kişinin otoerotizm asfiksiye bağlı bir şekilde hayatını kaybettiğini belirtiyor.


Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Sorun yaşayanlara müjde! Tek tuşla anlık ereksiyonSorun yaşayanlara müjde! Tek tuşla anlık ereksiyon
55 yaş fark engel olamadı! Barıştılar55 yaş fark engel olamadı! Barıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon Boğulmak kadın erkek

En Çok Okunan Trend Haberler

"Seda Sayan Cuma'ya gittiğim için kovdu" Sayan'dan jet yanıt

"Seda Sayan Cuma'ya gittiğim için kovdu" Sayan'dan jet yanıt

55 yaş fark engel olamadı! Barıştılar

55 yaş fark engel olamadı! Barıştılar

500 kişi öldü! Önüne geçip selfie yaptılar!

500 kişi öldü! Önüne geçip selfie yaptılar!

CIA 44 yıldır saklıyor!

CIA 44 yıldır saklıyor!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Sevişirken gizlice prezervatifi çıkardı! Sonu kötü oldu

Sevişirken gizlice prezervatifi çıkardı! Sonu kötü oldu

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Sporcu erkekleri fotoğraf çekimi için kandırıp tecavüz etti!

Sporcu erkekleri fotoğraf çekimi için kandırıp tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaatta yan flüt çalan işçi izleyenleri büyüledi

İnşaat işçisi yeteneğiyle büyüledi

Düğün sırasında yaşanan kazayı drone böyle görüntüledi

Düğün sırasında korkunç kaza

Pazarın en gözde ürünü! Ne yediklerine inanamayacaksınız!

Pazarın en gözde ürünü! Ne yediklerine inanamayacaksınız!

Sorun yaşayanlara müjde! Tek tuşla anlık ereksiyon

Sorun yaşayanlara müjde! Tek tuşla anlık ereksiyon

55 yaş fark engel olamadı! Barıştılar

55 yaş fark engel olamadı! Barıştılar

Macron'un konuşması askeri bayılttı!

Macron'un konuşması askeri bayılttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.