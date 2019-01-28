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Otomobil 211 km hızla evin çatısına uçtu

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 28.01.2019 14:58 | Son Güncelleme

Güney Osetya’da bir otomobil, 211 kilometre hızla evin çatısına uçtu

Güney Osetya'da saatteki hızı 211 kilometreye ulaşan bir otomobil, önündeki tepeyi aşıp alt yola uçtu.

Alt yolda bir evin çatısına düşen araç, 2 otomobile de zarar verdi.

Ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

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güney osetya otomobil çatı

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