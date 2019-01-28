Otomobil 211 km hızla evin çatısına uçtu

Güney Osetya'da saatteki hızı 211 kilometreye ulaşan bir otomobil, önündeki tepeyi aşıp alt yola uçtu.
Alt yolda bir evin çatısına düşen araç, 2 otomobile de zarar verdi.
Ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
'Dalga geçenler de var' dedi, kararı açıkladı
Motosikletiyle dükkana daldı: Yabancı değilim ağabey
İnternet alemindeki en garip fotoğraflar
Ünlü YouTuber şarkıcı oldu! Rekorları alt üst etti
Şehri karıştırdı! 'Artist olmak için yaptım'
Sevdiğiniz insandan soğumanıza sebep olacak hareketler
Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Bağırarak uyandım hala uyuyamadım'
Okuyucu Yorumları 0 yorum