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Otomobil askıda kaldı, vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 03.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

Karabük’te rampa yukarı çıkarken bir anda geri kayan otomobil, 10 metre yükseklikte duvarda askıda kaldı. Gürültüye koşan vatandaşlar askıda kalarak duran otomobildeki kadın sürücü ile çocukları ve annesini aracın önüne basarak kurtardı.

Olay, 100. Yıl mahallesi 1059 numaralı sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre pazarda annesi ve çocukları ile birlikte alışveriş yapan Gamze A., otomobili ile evlerine dönüyordu. 1059 numaralı sokakta rampaya çıktığı sırada bir anda geri geri kayan otomobil, demir kapı ve korkulukları kırarak 10 metre yükseklikte bulunan bir apartmanın istinat duvarında askıda kaldı.

OTOMOBİLİN ÖNÜNE BASARAK İÇİNDEKİLERİ KURTARDILAR

Gürültüye duyarak dışarı çıkan vatandaşlar, askıda kaldığını gördükleri otomobildeki sürücü Gamze A. ve annesi Emine A. ile 9 yaşındaki Arda A. ve 4 yaşındaki Zümra A.’yı kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar otomobilin kaputuna basarak önce çocukları ardından ise sürücü ve annesini araçtan çıkardı. Yaşanan olay üzerine bölgeye UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri geldi. Askıda kalan otomobil ise olay yerine gelen ekiplerce halat bağlanarak kurtarıldı.

"ANNESİNİN KUCAĞINDAN İNMEDİ"

Otomobil sürücü Gamze A., rampa yukarı çıkarken, frenlerinin boşladığını ve bir anda geri kaçtığını söyledi. Anne Emine A. ise bayırda oldukları için aracın bir anda geri geldiğini kaydederek, "Pazardan geliyorduk eve gidiyorduk. Vatandaşlar aracın üzerine basarak bizi dışarı çıkardı” dedi.

Yaşanan kazadan dolayı korkan 4 yaşındaki Zümran annesinin kucağından bir dakika olsun ayrılmadı.

"BALKONDA UYURKEN KAZANIN ŞOKUNU YAŞADI"

Öte yandan aracın askıda kaldığı apartmanın birinci katındaki balkonunda yattığı sırada ölümün kıyısından dönen Üniversite öğrencisi Ali Mızrak, gürültüyle bir anda yerinden fırladığını ve çok korktuğunu söyledi.

Mızrak, "Yatıyordum, sabah bağırarak uyandım. Çocuklar ağlıyordu. Bende çok korktum. Hemen dışarı çıkarak yardıma koştuk. Bir daha balkona çıkmam” dedi.

(İHA)

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Karabük kaza

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