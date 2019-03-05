Otomobil kamerası, aracın çığ altında kaldığı anı kaydetti

Pazar günü, ABD?nin Colorado eyaletindeki Frisco ve Copper dağları arasında yer alan Tenmile Kanyonu?ndan geçen I-70 karayoluna bir çok noktada çığ düştü.
Bazı noktalarda araçlar çığdan etkinlenmezken, bir bölgede ise araçlar çığ altında kaldı. Yaşanan o korku dolu anları, çığ altında kalan bir otomobilin yol kamerası kaydetti. Yerel medya, çığ altında kalanlardan bazılarının kurtarıldığını, birkaç kişinin kendisi kurtulduğunu ve kimsenin yara almadığını yazdı.
Yine aynı bölgede ancak farklı noktada düşen çığ, yolun karşısında seyreden otomobil sürücüleri tarafından kaydedilmişti.
Colorado Çığ Bilgi Merkezi (CAIC) ise insanlara, çığ düşmesine karşın bölgede seyahat etmemeleri için uyarıda bulundu.
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